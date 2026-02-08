Τρομακτικές σκηνές σε αγώνα στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε μόνος του στο χορτάρι και έκανε σπασμούς, δείτε βίντεο
SPORTS
Βραζιλία Ποδοσφαιριστής Σπασμοί Φλαμένγκο

Τρομακτικές σκηνές σε αγώνα στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε μόνος του στο χορτάρι και έκανε σπασμούς, δείτε βίντεο

Ο Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα τον Ιανουάριο του 2024 είχε κινδυνεύσει να μείνει παράλυτος μετά από τροχαίο

Τρομακτικές σκηνές σε αγώνα στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε μόνος του στο χορτάρι και έκανε σπασμούς, δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου βίωσαν ποδοσφαιριστές και οπαδοί του αγώνα της Φλαμένγκο με τη Σαμπάιο Κορέα  το βράδυ του Σαββάτου στο Μαρακανά της Βραζιλίας όταν ο μέσος της δεύτερης, Αλεξάντρε, υπέστη κρίση και άρχισε να κάνει σπασμούς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από ό,τι συνέβη στο 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έπεσε στο χορτάρι χωρίς να προηγηθεί κάποιο χτύπημα ή κάποιο μαρκάρισμα και άρχισε να έχει σπασμούς με τους συμπαίκτες του να καλούν τις ιατρικές ομάδες.



Τον ποδοσφαιριστή παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ομάδα του ο Αλεξάντρε είχε τις αισθήσεις του όταν έφυγε από το γήπεδο αλλά υπέστη νέα κρίση στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν καρδιακό ή νευρολογικό πρόβλημα, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 24 ώρες προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο.

Όπως μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, αυτή δεν είναι η πρώτη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που είχε ο Αλεξάντρε καθώς τον Ιανουάριο του 2024 τραυματίστηκε σοβαρά και παραλίγο να μείνει τετραπληγικός όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Κλείσιμο
Τότε είχε υποστεί τραυματική σπονδυλολίσθηση και του είχαν τοποθετήσει τέσσερις βίδες και μια πλάκα πάνω από τους σπασμένους σπονδύλους ενώ είχε υποβληθεί σε χειρουργείο για πνευμοθώρακα.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης