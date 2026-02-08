Τρομακτικές σκηνές σε αγώνα στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε μόνος του στο χορτάρι και έκανε σπασμούς, δείτε βίντεο

Στιγμές τρόμου βίωσαν ποδοσφαιριστές και οπαδοί του αγώνα της Φλαμένγκο
με τη Σαμπάιο Κορέα
το βράδυ του Σαββάτου στο Μαρακανά της Βραζιλίας
όταν ο μέσος της δεύτερης, Αλεξάντρε, υπέστη κρίση και άρχισε να κάνει σπασμούς
.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από ό,τι συνέβη στο 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
έπεσε στο χορτάρι χωρίς να προηγηθεί κάποιο χτύπημα ή κάποιο μαρκάρισμα και άρχισε να έχει σπασμούς με τους συμπαίκτες του να καλούν τις ιατρικές ομάδες.
Τον ποδοσφαιριστή παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την ομάδα του ο Αλεξάντρε είχε τις αισθήσεις του όταν έφυγε από το γήπεδο αλλά υπέστη νέα κρίση στο νοσοκομείο.
Οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν καρδιακό ή νευρολογικό πρόβλημα, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 24 ώρες προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο.
Όπως μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, αυτή δεν είναι η πρώτη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που είχε ο Αλεξάντρε καθώς τον Ιανουάριο του 2024 τραυματίστηκε σοβαρά και παραλίγο να μείνει τετραπληγικός όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Τότε είχε υποστεί τραυματική σπονδυλολίσθηση και του είχαν τοποθετήσει τέσσερις βίδες και μια πλάκα πάνω από τους σπασμένους σπονδύλους ενώ είχε υποβληθεί σε χειρουργείο για πνευμοθώρακα.