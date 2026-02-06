Κύπελλο Ιταλίας: Η Αταλάντα με τριάρα έβγαλε νοκ άουτ τη Γιουβέντους και προκρίθηκε στα ημιτελικά, δείτε τα γκολ
Κύπελλο Ιταλίας: Η Αταλάντα με τριάρα έβγαλε νοκ άουτ τη Γιουβέντους και προκρίθηκε στα ημιτελικά, δείτε τα γκολ

Οι «μπεργκαμάσκι» περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Μπολόνια-Λάτσιο

Η Αταλάντα έγινε η δεύτερη ομάδα (προηγήθηκε η Ίντερ) που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Coppa Italia, καθώς «πέταξε έξω» ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Γιουβέντους.

Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0 της «Βέκια Σινιόρα» με τα γκολ των Σκαμάκα (27' πέναλτι), Σουλεμάνα (77'), Πάσαλιτς (85') και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Μπολόνια-Λάτσιο (11/2).

ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | La Dea Through With Ease | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26


Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:

Ίντερ-Τορίνο 2-1
Αταλάντα-Γιουβέντους 3-0
Νάπολι-Κόμο 10/2
Μπολόνια-Λάτσιο 11/2

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Μπολόνια ή Λάτσιο - Αταλάντα
Ίντερ - Νάπολι ή Κόμο

