Συνεχίζεται η «ανταρσία» του Ρονάλντο: Προπονείται αλλά θα μείνει εκτός και από το ντέρμπι με την Αλ Ιτιχάντ

Η κρίση στις σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας βαθαίνει, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναμένεται να απουσιάσει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, παρά την επιστροφή του στις προπονήσεις