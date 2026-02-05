Συνεχίζεται η «ανταρσία» του Ρονάλντο: Προπονείται αλλά θα μείνει εκτός και από το ντέρμπι με την Αλ Ιτιχάντ
Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Χιλάλ Σαουδική Αραβία Αλ Νάσρ

Η κρίση στις σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας βαθαίνει, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναμένεται να απουσιάσει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, παρά την επιστροφή του στις προπονήσεις

Η οργή του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στο προσκήνιο, με τον Πορτογάλο θρύλο να αποφασίζει, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να μην αγωνιστεί ούτε στην επικείμενη αναμέτρηση της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ. Παρόλο που ο ίδιος δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία από την επιστροφή του στις προπονήσεις συνοδεύοντάς την με καρδιές στα χρώματα της ομάδας του, η κίνησή του αυτή θεωρείται περισσότερο ως εκδήλωση αγάπης προς τον σύλλογο και λιγότερο ως ένδειξη υποχώρησης απέναντι στις αρχές της λίγκας.

Το σημείο τριβής παραμένει η μετακίνηση του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ, μια κίνηση που ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου και προκάλεσε την έκρηξη του CR7. Ο Ρονάλντο ξεκίνησε μια άτυπη «απεργία» που συγκλόνισε το ποδόσφαιρο της χώρας, απέχοντας ήδη από το κρίσιμο παιχνίδι με την Αλ Ριάντ. Η στάση του αυτή έχει θέσει σε συναγερμό τη διοίκηση της Αλ Νασρ, η οποία τηρεί σιγή ιχθύος, αρνούμενη να κάνει δηλώσεις στον Τύπο, την ώρα που ο προπονητής Ζόρζε Ζεσούς και οι συμπαίκτες του προσφέρουν πλήρη στήριξη στον αρχηγό τους.



Η κατάσταση περιπλέκεται από τις φήμες που θέλουν τον Ρονάλντο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Σαουδική Αραβία. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πορτογάλος, που απέχει 38 γκολ από το ιστορικό ορόσημο των 1.000 τερμάτων στην καριέρα του, ίσως ενεργοποιήσει μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

