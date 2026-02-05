Αλίσα Νιούμαν: Προσωρινός αποκλεισμός για τη χάλκινη Ολυμπιονίκη του επί κοντώ
Η 31χρονη Καναδή αθλήτρια τιμωρείται για παραβίαση των κανονισμών περί εντοπισμού
Η Αλίσα Νιούμαν, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, βρίσκεται αντιμέτωπη με προσωρινή αναστολή από την αγωνιστική δράση λόγω αποτυχίας συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τον εντοπισμό των αθλητών (whereabouts failures).
Η Νιούμαν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο επί κοντώ στο Παρίσι σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στα 4,85 μέτρα. Ωστόσο, η παρουσία της στους στίβους έκτοτε είναι περιορισμένη. Η αθλήτρια δεν έχει αγωνιστεί ακόμα μέσα στο 2026 ενώ κατά τη διάρκεια του 2025, οι συμμετοχές της σε αγώνες ήταν μόνο σποραδικές.
Πέρα από τον στίβο, η Νιούμαν δραστηριοποιείται ως μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans. Σε δηλώσεις της είχε αναφερθεί στην απόφασή της αυτή, τονίζοντας την ανάγκη να έχει τον έλεγχο της εικόνας της.
Είχε δηλώσει πως, είτε το ήθελε είτε όχι, σεξουαλικοποιούνταν φυσικά στον αθλητισμό λόγω της εμφάνισης και των ενδυματολογικών επιλογών της.
Υποστήριξε ότι ακόμη και αν φορούσε πλήρη κάλυψη, η σεξουαλικοποίηση «δεν σταματά ποτέ».
Η έναρξη του λογαριασμού της στο OnlyFans ήταν γι' αυτήν ένας τρόπος να συμμετέχει σε κάτι που μπορεί η ίδια να ελέγχει.
