Αλίσα Νιούμαν: Μετά το OnlyFans η Καναδή Ολυμπιονίκης ξεκίνησε συνεργασία με dating app - Βίντεο

Πριν από λίγες ημέρες μέσω των προφίλ που διατηρεί στα social media ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι πλέον συνεργάζεται με το The League, το πιο δημοφιλή dating app του ΚαναδάΤο The League, που λανσαρίστηκε το 2015, προβάλλεται ως «μια επιλεκτική και υψηλής ποιότητας κοινότητα από άτομα που αναζητούν ουσιαστικές μακροχρόνιες σχέσεις. Ορισμένα πράγματα στη ζωή είναι αρκετά σημαντικά για να τα αφήσεις στην τύχη, και πιστεύουμε ότι η βελτίωση των πιθανοτήτων σου να συναντήσεις το ‘Ένα’ είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου.»Κι η καλύτερη επένδυση των δημιουργών της εφαρμογής ήταν να συμφωνήσουν με την Νιούμαν η οποία με ένα άκρως… κατατοπιστικό βίντεο έστειλε το μήνυμα.«Δεν θες να βγεις μαζί μου… Εγώ πάντα στοχεύω ψηλότερα.», λέει αρχικά και στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες στιγμές από τους αγώνες της, πριν εμφανιστεί με μία πετσέτα να τονίζει με… νάζι: «Εκτός αν το θες...»Όσοι όμως θέλουν να γνωρίσουν από κοντά μια Ολυμπιονίκη και σταρ των social media θα πρέπει να… ξεπεράσεις ένα αρκετά υψηλό εμπόδιο. Κι αυτό γιατί η εβδομαδιαία συνδρομή κοστίζει 70 ευρώ. Βέβαια όσοι όντως πιστεύουν ότι μέσα από μια τέτοια εφαρμογή μπορούν να βρουν το «ένα και μοναδικό ταίρι τους» ίσως η επένδυση αξίζει καθώς σύμφωνα με τη βάση δεδομένων γάμων των New York Times, το The League (είναι διαθέσιμο σε iOS και Android σε επτά πόλεις στον Καναδά και σε πολλές άλλες σε όλο τον κόσμο ) είναι 1.082 φορές πιο αποτελεσματικό από την κορυφαία εφαρμογή γνωριμιών.Και ποιος ξέρει ίσως σύντομα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κλέψει την καρδιά της Αλίσα...