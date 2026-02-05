Γιαννακόπουλος: «Τι γκίνια είναι αυτή; 2/2 υπογραφές και τις βάλαμε...»
Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μαζί με τον αγαπημένο του γάτο, στο οποίο φέρεται να μιλάει για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram, όπου μιλούσε στον γάτο του, Φρι, και φέρεται να αναφέρθηκε στις μεταγραφές που σκόπευε να κάνει ο Παναθηναϊκός.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ακούγεται να λέει στον γάτο του: «ρε Φρι, τι γκίνια είναι αυτή που τρώμε ρε συ. Δύο στις δύο υπογραφές τις έχουμε βάλει στον κ... μας».


Πηγή: gazzeta.gr
