Ολομούτσκο - Ηρακλής 82-109: «Περίπατος» στην Τσεχία και 7η νίκη σε οκτώ παιχνίδια, δείτε βίντεο

Με καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο ο «Γηραιός» διέλυσε τους Τσέχους για τη European North Basketball League

Πατώντας... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής ξεπέρασε με άνεση, στην Τσεχία, για τη European North Basketball League, το εμπόδιο της Ολομούτσκο, κερδίζοντας με 109-82. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 7η νίκη του σε οκτώ υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Κορυφαίοι στην επικράτησή του ήταν οι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (19 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κρις Σμιθ (18 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).



Χρόνο συμμετοχής στο ματς, μετά από 2,5 μήνες απουσίας από την ενεργό δράση, είχε για τον «Γηραιό» ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι (9 πόντοι, με 3/4 τρίποντα). Προφυλάχθηκε, αντίθετα, λόγω των πρόσφατων ενοχλήσεων που είχε στη μέση, ο Τζον Σίλας.

Με καλύτερα πατήματα στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Ολομούτσκο, γεγονός που της έδωσε προβάδισμα με 8-2 στο 3’. Η εκτελεστική δεινότητα του Ράιτ-Φόρμαν από τα 6.75 έδωσε στον Ηρακλή επιμέρους 6-17, με το οποίο έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 7’ με +5 (14-19), απόσταση την οποία διατήρησε γύρω από το ίδιο επίπεδο μέχρι και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος (40-44).

Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου, με σερί 0-9, έχοντας εκτελεστές τους Έντλερ-Ντέιβις, Γουέρ, Ράιτ-Φόρμαν, ο «Γηραιός» βρέθηκε στο +11 (το 42-44 στο ημίχρονο έγινε 42-53 στο 31’) και άρχισε να βάζει τα «θεμέλια» για την επικράτησή του.

Στο 17’ ο Ηρακλής απέκτησε «αέρα» 16 πόντων (50-66), δύο λεπτά αργότερα ξέφυγε με +20 (29’ 55-75) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν η τελευταία περίοδος, δευτερόλεπτα πριν το τέλος της οποίας οι «κυανόλευκοι» απέκτησαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς, το +29 (39’ 80-109).

Διαιτητές: Κάβαν (Τσεχία), Ρίμπακοβς (Σλοβακία), Ούλριχ (Γερμανία)

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 42-44, 60-76, 82-109

Οι συνθέσεις:

ΟΛΟΜΟΥΤΣΚΟ (Ματ Τζόουνς): Οντρέι, Τζοναθαν Λέοναρντ 12 (2) , Χολμς 14, Κάιλερ 13, Ντόμινικ 7 (1), Άιερς 19 (1), Κόμπι 13 (1), Άνταμ, Τζόρνταν, Μίρεκ 4, Κεβίνκο, Γίρι.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Ράιτ-Φόρμαν 19 (5), Σμιθ 18 (2), Μωραϊτης 5 (1), Γουέρ 4, Έντλερ-Ντέιβις 11 (1), Φάντερμπερκ 11 (1), Στρονγκ 14 (2), Ντάρκο-Κέλι 9 (3), Τσιακμάς 6 (2), Καμπουρίδης 4, Χρηστίδης 8.

