Στρεφέτσα: «Το όνειρό μου ήταν να παίξω στο Champions League και το πέτυχα»
O Γκάμρπιελ Στρεφέτσα έκανε το όνειρό του πραγματικότητα παίζοντας με τον Ολυμπιακό στο Champions League και τώρα συνεχίζει την καριέρα του στην Πάρμα
«Για μένα, η εμπειρία στην Ελλάδα ήταν ένα πολύ Θετική περιπέτεια. Το όνειρό μου ήταν να παίξω στο Champions League και το πέτυχα. Ήθελα να παίξω περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτή ήταν η διαπραγμάτευση με την Πάρμα και ήρθα εδώ για να παίξω περισσότερο. Και να επιστρέψω στο παλιό μου στυλ, χαρούμενος και ικανοποιημένος. Το μέλλον; Δεν ξέρω ακόμα το μέλλον μου. Σκέφτομαι τώρα, σκέφτομαι να βοηθήσω την ομάδα, να παίξω και να πάρω βαθμούς. Μετά από αυτό, θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον».
Λόγια του Γκάμρπιελ Στρεφέτσα, μιλώντας (4/2) σε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τύπου «Gianfranco Bellè» στο στάδιο «Ennio Tardini» της Πάρμα, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου Φεντερίκο Τσερουμπίνι και του διευθυντή ποδοσφαίρου Αλεσάντρο Πετίνα.
Ο Στρεφέτσα μίλησε επίσης
Τις πρώτες στιγμές με την Πάρμα: «Ήταν υπέροχα, ένα πολύ θετικό συναίσθημα. Είδα μια σπουδαία ομάδα με πολλή επιθυμία. Ένιωσα πολύ άνετα αμέσως. Περιμένω να τα πάω καλά εδώ, να βοηθήσω την ομάδα. Είναι μια νεανική ομάδα με πολλή επιθυμία. Είμαι εδώ για να δώσω ένα χέρι βοήθειας και να βοηθήσω την ομάδα. Ο προσωπικός μου στόχος; Θέλω να τα πάω καλά, να βοηθήσω την Πάρμα. Θέλω να είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος. Αυτός είναι ο στόχος μου: Θέλω να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερα με γκολ και ασίστ.»
Τη διαπραγμάτευση και την επιθυμία για χρόνο συμμετοχής: «Στην αρχή, δεν περίμενα αυτό το τηλεφώνημα. Ήταν μια γρήγορη διαπραγμάτευση. Όταν η Πάρμα τηλεφώνησε, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Είπα αμέσως ναι και έγινε γρήγορα. Σήμερα είμαι εδώ. Τρία γκολ εναντίον της Πάρμα στο παρελθόν; Θέλω να σκοράρω πολλά γκολ και να κάνω ασίστ για τους συμπαίκτες μου με αυτή τη φανέλα. Το πιο σημαντικό τώρα είναι να πάρουμε τους βαθμούς. Υπάρχουν υποσχέσεις; Δεν υπόσχομαι τίποτα. Είμαι πραγματικά πρόθυμος να παίξω και να αποδείξω την αξία μου. Και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Είμαι στη διάθεση του προπονητή. Θέλω να βοηθήσω με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ και ασίστ.»
Τον αγώνα με την Μπολόνια: «Είναι ένας δύσκολος αγώνας. Το να παίξουμε στην Μπολόνια εναντίον της Μπολόνια είναι δύσκολο. Προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλουμε να πάμε εκεί και να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε. Και να παίξουμε καλά. Το παιχνίδι μου; Ο προπονητής θα αποφασίσει, είμαι έτοιμος. Έχω μιλήσει λίγο με τον προπονητή Κουέστα αυτές τις μέρες. Έχει πολλή επιθυμία και ιδέες. Μου αρέσει από την αρχή. Ευχαριστώ όλους τους άλλους (Σεμπλίτσι, Μπαρόνι και Φάμπρεγας) επειδή μου έχουν δώσει τόσα πολλά στην καριέρα μου και θέλω απλώς να τους ευχαριστήσω».
Τη θέση του στο γήπεδο: «Μου αρέσουν πολλές θέσεις: δεξιός εξτρέμ, αριστερός εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός. Μου αρέσουν πολλές θέσεις, όπου κι αν με βάλει ο προπονητής για να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι διαθέσιμος για όλες τις θέσεις. Είπε ο Ντελπράτο ότι πρέπει να φοράμε κράνος; Είμαι έτοιμος να το φορέσω. Πρέπει να παίζουμε τα δύσκολα παιχνίδια και να έχουμε μεγάλη επιθυμία, όπως έχω δει στην ομάδα. Για να πάρεις βαθμούς, πρέπει να βγεις εκεί έξω και να παλέψεις μέχρι το τέλος. Να βοηθάς τους συμπαίκτες σου και τον Οντρεϊκα; Ελπίζω να βοηθήσω όχι μόνο αυτόν, αλλά και τους άλλους. Για να σκοράρεις και να δώσεις ασίστ, αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να παίρνεις βαθμούς και να βοηθάς την Πάρμα. Είναι μια νεανική ομάδα με καλούς παίκτες. Είμαι από τους παλαιότερους και θα προσπαθήσω να βοηθήσω όλους τους συμπαίκτες μου όπως χρειάζεται. Αυτή είναι η πρώτη αρχή. Αν μπορώ να το κάνω αργότερα εκτός γηπέδου, θα κάνω ό,τι μπορώ. Με τον δικό μου τρόπο. Είτε τα παιχνίδια είναι δύσκολα είτε καλά.»
