Παυλίδης: «Περήφανος για την ψυχή που έδειξαν οι παίκτριές μου, δεν θέλουμε να φύγουμε με άδεια χέρια»
Εθνική πόλο γυναικών Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Χάρης Παυλίδης

Παυλίδης: «Περήφανος για την ψυχή που έδειξαν οι παίκτριές μου, δεν θέλουμε να φύγουμε με άδεια χέρια»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στο μικρό rotation και την κούραση, αλλά έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Παρά την πίκρα του αποκλεισμού στη διαδικασία των πέναλτι, ο Χάρης Παυλίδης εμφανίστηκε γεμάτος περηφάνια για την υπερπροσπάθεια των παικτριών του στον ημιτελικό  του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο  με την Ουγγαρία. Ο Έλληνας τεχνικός αναγνώρισε την ανωτερότητα των αντιπάλων στις λεπτομέρειες, αλλά υπογράμμισε το σθένος της Εθνικής να επιστρέψει από το 6-8 στο τελευταίο δίλεπτο.

Η κούραση και οι χαμένες ευκαιρίες
Ο ομοσπονδιακός προπονητής εστίασε στο γεγονός ότι το περιορισμένο rotation ανάγκασε βασικές παίκτριες να μείνουν στην πισίνα περισσότερο από το κανονικό:

«Τα κορίτσια έπαιξαν με πολλή ψυχή. Το rotation μας ήταν μικρότερο από το συνηθισμένο, πολλές αθλήτριες κουράστηκαν και αυτό οδήγησε σε λάθος αποφάσεις στο τέλος. Χάσαμε δύο πέναλτι στην κανονική διάρκεια. Αν τα είχαμε βάλει, η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική. Δεν θεωρώ ότι μας στοίχισε το γεγονός ότι δεν είχαμε μέχρι στιγμής ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο τουρνουά, γιατί σε όλο το ματς ήμασταν κοντά. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν πίσω με 6-8, 1:50 πριν το τέλος, και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σε 8-8. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε ψυχή και προσπάθεια. Δίκαια προκρίθηκε η Ουγγαρία».

Το «παράσημο» της άμυνας και η εμπειρία
Ο Παυλίδης δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο της αμυντικής λειτουργίας, κάνοντας ειδική μνεία στην Ιωάννα Σταματοπούλου: «Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, ειδικά στον λιγότερο, και η τερματοφύλακάς μας ήταν άψογη». Παράλληλα, σημείωσε πως η έλλειψη εμπειρίας σε τέτοιου επιπέδου παιχνίδια έπαιξε τον ρόλο της, παρά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της ομάδας. «Σίγουρα υπάρχει ταλέντο, αλλά υστερούμε σε εμπειρία και σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου, κάτι που είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Σήμερα αγωνίστηκαν και τα δύο παιδιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ο καθένας έδωσε ό,τι είχε.»

Στόχος το βάθρο
Κλείνοντας, ο Χάρης Παυλίδης έθεσε άμεσα τον επόμενο στόχο, που δεν είναι άλλος από τη νίκη στον μικρό τελικό της Πέμπτης:

«Το σημαντικό είναι να μη φύγεις με άδεια χέρια από τη διοργάνωση. Αυτή η ομάδα είναι για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν υποτιμώ την τρίτη θέση, όμως ήθελα κάτι καλύτερο. Αυτά έχει ο αθλητισμός».

