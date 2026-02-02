Ολυμπιακός: Ο Γκουστάβο Μάντσα και επίσημα δανεικός στη Ρίο Άβε
Γκουστάβο Μάντσα Ρίο Άβε Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε το deal των Πειραιωτών με την πορτογαλική ομάδα

Παρελθόν από το ρόστερ του Ολυμπιακού, τουλάχιστον προσωρινά, αποτελεί ο Γκουστάβο Μάντσα. Όπως γνωστοποίησε επίσημα η Ρίο Άβε το βράδυ της Δευτέρας (2/2), ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με τη μορφή δανεισμού από τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μάντσα αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φορταλέζα έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας ένα σημαντικό ευρωπαϊκό «άλμα» για τον ίδιο. Παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε το ύψος του (1.90μ.) και η επένδυση που έγινε στο πρόσωπό του, ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στους έξι μήνες παραμονής του στην Ελλάδα, ο Μάντσα βρέθηκε χαμηλά στην ιεραρχία των στόπερ, πίσω από τους Ρέτσο, Πιρόλα, Μπιανκόν και Καλογερόπουλο. Η παρουσία του περιορίστηκε σε 8 συμμετοχές(από 4 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο).

Η απόφαση του Ολυμπιακού να τον παραχωρήσει στη Ρίο Άβε στοχεύει στο να πάρει ο παίκτης τα απαραίτητα παιχνίδια στα πόδια του και να προσαρμοστεί καλύτερα στα δεδομένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στην ανακοίνωση της Ρίο Άβε αναφέρεται:

«Ο Γκουστάβο Μάντσα ενισχύει τον αμυντικό άξονα της Ρίο Άβε FC

Η Ρίο Άβε Ποδοσφαιρικός Σύλλογος – Futebol SAD ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό FC για την απόκτηση, με τη μορφή δανεισμού, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Γκουστάβο Μάντσα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής φτάνει στη Βίλα ντο Κόντε μετά από θητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας νεανικότητα, σωματική παρουσία και ποιότητα στην αμυντική γραμμή της πρώτης ομάδας σε αυτή την κρίσιμη φάση της σεζόν.

Η Ρίο Άβε FC καλωσορίζει τον Γκουστάβο Μάντσα και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη φανέλα του συλλόγου μας».


