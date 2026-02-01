Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Μεντιλίμπαρ: «Αυτά που έγιναν σήμερα δεν ανεβάζουν το επίπεδο του ποδοσφαίρου», βίντεο
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοφάριση του Ολυμπιακού σε 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ
Το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να έληξε χωρίς νικητή στο χορτάρι, όμως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος στις δηλώσεις του μετά το φινάλε. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, παρά τον βαθμό της ισοπαλίας στο 106', επέλεξε να εστιάσει στη γενικότερη εικόνα και τις συνθήκες του αγώνα.
Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» μιλώντας στην COSMOTE TV στάθηκε στην αντίφαση μεταξύ της ευρωπαϊκής πορείας των ελληνικών ομάδων και της εγχώριας πραγματικότητας, σημειώνοντας πως όσα συνέβησαν δεν ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Τα βασικά σημεία των δηλώσεων του:
Για το αγωνιστικό σκέλος: «Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι. Πατήσαμε στο αντίπαλο γήπεδο, πιέσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Μετά το 1-0 πέσαμε λιγάκι, αλλά στο τέλος ήρθε το πέναλτι, το οποίο ήταν ξεκάθαρο. Πήραμε δίκαια το αποτέλεσμα».
Για το τι του άρεσε και τι όχι: «Χθες σου είπα ότι οι τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη ανεβάζουν το επίπεδο. Σήμερα, όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν το ανεβάζουν. Εξαιτίας των καπνογόνων ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει, μετά το γκολ ξανασταμάτησε, και στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα».
Το μήνυμα για το μέλλον: «Το ποδόσφαιρο δε θα πάει έτσι μπροστά. Όσα βρέθηκαν γύρω μας ήταν άσχημα».
Στη συνέντευξη Τύπου στο πρώτο του σχόλιο ανέφερε: «Τα πρώτα λεπτά ήταν δύσκολα. Στο τελευταίο μισάωρο του πρώτου μέρους ήμασταν καλύτεροι και πιέσαμε αρκετά. Στο δεύτερο η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη, δεχθήκαμε το γκολ, βγήκαμε από το παιχνίδι, αλλά στο τέλος πήραμε το πέναλτι και πήραμε τον βαθμό».
Για το αν ο Ολυμπιακός πήρε το λιγότερο που άξιζε: «Στο πρώτο μέρος είχαμε ευκαιρίες. Δεχθήκαμε γκολ από στατική φάση και αμέσως μετά μια ευκαιρία. Στο δεύτερο μέρος δεν ήμασταν καλοί. Υπήρχαν πολλές διακοπές. Στο τέλος του αγώνα κερδίσαμε το πέναλτι που ήταν πέναλτι. Πήραμε την ισοπαλία και αυτό κάνει τον αντίπαλο να νιώθει άσχημα».
Για τη φάση που δέχθηκε γκολ ο Ολυμπιακός με τον Βάργκα αμαρκάριστο: «Στις στημένες φάσεις έχουμε αμυνθεί καλά. Σήμερα ήταν μόνος του. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε τελείως μόνο του, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό».
Για το αν περιμένει κι άλλη μεταγραφή πέρα από τον Κλέιτον: «Δεν γνωρίζω. Ό,τι γίνει θα είναι έκπληξη».
