Γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι 2-2 με την Τότεναμ, η Ρεάλ 2-1 στις καθυστερήσεις, διπλό και στο +8 η Ίντερ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Άρσεναλ αποσπάστηκε έξι βαθμούς από Σίτι και Αστον Βίλα στη «μάχη» του τίτλου στην Premier League - Η Ντόρτμουντ 3-2 την Χαϊντενχάιμ πλησίασε την Μπάγερν
Μετά την απώλεια της Αστον Βίλα, ήρθε η σειρά της Μάντσεστερ Σίτι ν' αφήσει δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ (2-2) και να δώσει έτσι την ευκαιρία στην Άρσεναλ ν' αποσπαστεί έξι βαθμούς από τις δύο βασικές διώκτριές της στη «μάχη» του τίτλου στην Premier League.
Μάλιστα, οι «πολίτες» φάνηκε πώς θα είχαν ένα εύκολο βράδυ στη βρετανική πρωτεύουσα, έχοντας αποκτήσει σημαντικότατο προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με το 2-0 που προηγήθηκαν. Οι «πετεινοί», όμως, δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και μέσα σε 18 λεπτά στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να πάρουν έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνουν για ν' απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Το «μπαμ» έκανε η Μπρέντφορντ στο «Βίλα Παρκ» απέναντι στην Άστον Βίλα. Παίζοντας με 10 παίκτες από το 42' (αποβολή Σέιντ) κατάφεραν να φύγουν με μεγάλο «διπλό» από την έδρα των «χωριατών» με 1-0, χάρις στο γκολ του Ουατάρα στο 45'+2.
Την τρίτη σερί νίκη της σε ισάριθμα ματς που κάθεται στην άκρη του πάγκου της ο Μάικλ Κάρικ, πέτυχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά στο «Ολντ Τράφορντ» με 3-2 επί της Φούλαμ, σε ένα πραγματικό... θρίλερ με απανωτές εναλλαγές του σκορ στα τελευταία λεπτά.
Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Χετάφε και η Θέλτα στο "Coliseum" στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της LaLiga, με τους φιλοξενούμενους -τους οποίους θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play off εισόδου στους «16» του Europa League- να μένουν «όρθιοι» και να παίρνουν έναν βαθμό που τους διατηρεί το «κόλπο» των θέσεων που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης.
Νωρίτερα η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε μία... ανάσα απ' τη μίνι-έκπληξη, κρατώντας ως το 9ο λεπτό των καθυστερήσεων το 1-1 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο "Santiago Bernabeu", ωστόσο ο Κιλιάν Μπαπέ έδωσε για άλλη μία φορά τη λύση για τη «βασίλισσα» με το 22ο τέρμα του σε 21 αγώνες πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με πέναλτι.
Γλίτωσε το «έμφραγμα» η Μπορούσια Ντόρτμουντ μέσα στην έδρα της, όπου επιβλήθηκε με 3-2 της ουραγού, Χαϊντενχάιμ και σε συνδυασμό με την χθεσινοβραδινή απώλεια βαθμών της Μπάγερν Μονάχου, μείωσε στο -6 από την κορυφή. Η Bundesliga, 14 αγωνιστικές πριν το τέλος της (20η), αποκτά νέο ενδιαφέρον, μετά το σημερινό αποτέλεσμα στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτελεστική δεινότητα του Γκιρασί (δύο γκολ).
Τριάντα ένα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά για την Ίντερ να ξεπεράσει ανώδυνα το εμπόδιο της Κρεμονέζε με 2-0 και αυξήσει τη διαφορά της από τη δεύτερη Μίλαν στο +8 (οι «ροσονέρι» έχουν ματς λιγότερο), μετά από 23 αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Premier League (24η αγωνιστική)
Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2 (57' Πέδρο, 70' Κουκουρέγια, 90+2' Φερνάντεζ - 7' Μπόουεν, 36' Σάμερβιλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1 (41', 43' Εκικικέ, 67' Βιρτς, 90'+3 Κονατέ - 36' Γκόρντον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 0-1 (45'+2 Ουατάρα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 3-2 (19' Κασεμίρο, 56' Κούνια, 90'+4 Σέσκο - 85' πέν. Χιμένες, 90'+1 Κέβιν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 1-1 (5' Γκιμπς-Γουάιτ - 45'+2 πέν. Σαρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 2-2 (53' αυτ. Γκουέχι, 70' Σολάνκε - 11' Τσερκί, 44' Σεμένιο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Μπέρνλι 02/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Άρσεναλ 53
La Liga (22η αγωνιστική)
Εσπανιόλ - Αλαβές 1-2 (15' Φερνάντες - 27' Μπλάνκο, 71' Μπογιέ)
Οβιέδο - Τζιρόνα 1-0 (74' Κάϊρα)
Οσασούνα - Βιγιαρεάλ 2-2 (20' Μουνιόθ, 45+2' Μπούντιμιρ - 17', 70' Μορένο)
Λεβάντε - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0
Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3 (29΄ Ροντρίγκες - 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 (15' Βινίσιους Τζούνιορ, 90'+9' πέν. Εμπαπέ - 49' Ντε Φρούτος)
Μπέτις-Βαλένθια 2-1 (23' πέν. Άβιλα, 88' Φορνάλς - 20' Ριόχα)
Χετάφε-Θέλτα 0-0
Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ 1/2
Μαγιόρκα - Σεβίλλη 2/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 55 -22αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 54 -22αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.
Βιγιαρεάλ 42
Εσπανιόλ 34 -22αγ.
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 27
Οσασούνα 26 -22αγ.
Αλαβές 25 -22αγ.
Τζιρόνα 25 -22αγ.
Έλτσε 24 -22αγ.
Σεβίλη 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 22
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Μαγιόρκα 21
Λεβάντε 18
Οβιέδο 16 -22αγ.
Bundesliga (20η αγωνιστική)
Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29' Μάινα)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 90'+3 Γκαρσία)
Λειψία-Μάιντς 1-2 (40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90'+4 Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41', 59' Γκρέγκοριτς - 32' πέ. Σινάνι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (34' Βιέϊρά, 55' Βούσκοβιτς - 42' Κέιν, 46' Ντίαζ)
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1-0 (90' Ντεμίροβιτς)
Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 3-2 (44' Αντον, 68'πεν,69' Γκιρασί - 45'+5,48' Νοϊχάους)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 51
Ντόρτμουντ 45
Χοφενχάιμ 42
Στουτγκάρδη 39
Λειψία 36
Λεβερκούζεν 35 -19αγ.
Φράιμπουργκ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Ουνιόν Βερολίνου 24
Κολωνία 23
Άουγκσμπουργκ 22
Γκλάντμπαχ 21
Αμβούργο 19 -19αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 19
Μάιντς 18
Ζανκτ Πάουλι 14
Χαϊντενχάιμ 13
Serie A (23η αγωνιστική)
Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56' πέν. Πέδρο, 62' Τέιλορ, 90'+10 πέν. Κατάλντι - 57' Μαλινόφσκι, 75' Βιτίνια)
Πίζα-Σασουόλο 1-3 (51' Αμπισερ - 25' Μπεράρντι, 45'+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58' Κονέ)
Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1 (11' Βεργκάρα, 49' Γκουτιέρεζ - 57' Σόλομον)
Κάλιαρι-Βερόνα 4-0 (36΄ Ματσιτέλι, 45+2΄ Κιλιτσόι, 84΄ Σουλεμάνα, 90+1΄ Ιντρίσι)
Τορίνο-Λέτσε 1-0 (29' Άνταμς)
Κόμο-Αταλάντα 0-0
Κρεμονέζε-Ίντερ 0-2 (16' Μαρτίνες, 31' Ζιελίνσκι)
Πάρμα-Γιουβέντους 1/2
Ουντινέζε-Ρόμα 2/2
Μπολόνια-Μίλαν 3/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Ίντερ 55 -23αγ.
Μίλαν 47
Νάπολι 46 -23αγ.
Ρόμα 43
Γιουβέντους 42
Κόμο 41 -23αγ.
Αταλάντα 36 -23αγ.
Λάτσιο 32 -23αγ.
Μπολόνια 30
Ουντινέζε 29
Σασουόλο 29 -23αγ.
Κάλιαρι 28 -23αγ.
Τορίνο 26 -23αγ.
Τζένοα 23 -23αγ.
Κρεμονέζε 23 -23αγ.
Πάρμα 23
Λέτσε 18 -23αγ.
Φιορεντίνα 17 -23αγ.
Βερόνα 14 -23αγ.
Πίζα 14 -23αγ.
