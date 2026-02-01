O έρωτας τους και η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν κρύβονται: Τα παιχνίδια της Αλίσα Λέμαν με τον Μοντέλ ΜακΚένζι στο σαλόνι του σπιτιού τους, βίντεο
O έρωτας τους και η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν κρύβονται: Τα παιχνίδια της Αλίσα Λέμαν με τον Μοντέλ ΜακΚένζι στο σαλόνι του σπιτιού τους, βίντεο
Η Ελβετίδα δημοσίευσε βίντεο με τον νέο της σύντροφο, Μοντέλ ΜακΚένζι, να κάνουν... παιχνιδάκια με τη μπάλα και όχι μόνο στο σαλόνι τους
Η Αλίσα Λέμαν είναι από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει ψηφιστεί ως η πιο σέξι ποδοσφαιρίστρια και με τις δηλώσεις και εμφανίσεις της τραβάει συχνά τα βλέμματα των ΜΜΕ και του κοινού.
Πρόσφατα έγινε γνωστή η νέα της σχέση με τον ποδοσφαιριστή, Μοντέλ ΜακΚένζι, και ήδη τα social media της έχουν κατακλειστεί από βίντεο με τον αγαπημένο της.
Το τελευταίο ήταν στο σαλόνι του σπιτιού τους, όπου οι δύο τους κάνουν αρχικά γκελάκια με τη μπάλα, κάνουν push ups ο ένας πάνω στον άλλο, φιλάνε και οι δύο την μπάλα, ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη πλευρά θυμίζοντας Λέιντι και αλήτη.
Στο βίντεο η Ελβετίδα πρόσθεσε λεζάντα η οποία έγραφε: «Σαββατόβραδο σαν αυτό» με καρδούλες, κάτι που αναδεικνύει και τη ζεστασιά που νιώθει με τον νέο της σύντροφο.
Πρόσφατα έγινε γνωστή η νέα της σχέση με τον ποδοσφαιριστή, Μοντέλ ΜακΚένζι, και ήδη τα social media της έχουν κατακλειστεί από βίντεο με τον αγαπημένο της.
Το τελευταίο ήταν στο σαλόνι του σπιτιού τους, όπου οι δύο τους κάνουν αρχικά γκελάκια με τη μπάλα, κάνουν push ups ο ένας πάνω στον άλλο, φιλάνε και οι δύο την μπάλα, ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη πλευρά θυμίζοντας Λέιντι και αλήτη.
Στο βίντεο η Ελβετίδα πρόσθεσε λεζάντα η οποία έγραφε: «Σαββατόβραδο σαν αυτό» με καρδούλες, κάτι που αναδεικνύει και τη ζεστασιά που νιώθει με τον νέο της σύντροφο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα