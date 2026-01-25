Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Νέος έρωτας για την Αλίσα Λέμαν: Ποδοσφαιριστής και αστέρας του Love Island ο άνδρας που έκλεψε την καρδιά της
Ο Μοντέλ ΜακΚένζι, γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Love Island», επισημοποίησε τη σχέση του με την ποδοσφαιρίστρια, Αλίσα Λέμαν, η οποία συχνά αποκαλείται «η πιο σέξι του κόσμου»
Η Αλίσα Λέμαν είναι από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει ψηφιστεί ως η πιο σέξι ποδοσφαιρίστρια και με τις δηλώσεις και εμφανίσεις της τραβάει συχνά τα βλέμματα των ΜΜΕ και του κοινού.
Ήταν για 3 χρόνια ζευγάρι με τον Ντάγκλας Λουίζ, με τον οποίο είχαν γνωριστεί όταν αγωνίζονταν και οι δύο στην Άστον Βίλα, ενώ στη συνέχεια έκανα μαζί το δρομολόγιο για τη Γιουβέντους.
Ο έρωτάς τους δεν κράτησε πολύ και πλέον η Ελβετίδα βρήκε τον... έρωτα σε άλλο πρόσωπο.
Στον παίκτη ριάλιτι, Μοντέλ ΜακΚένζι, ο οποίος είναι και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στο «Baller League», ένα πρωτάθλημα 6χ6 σε κλειστό γήπεδο, το οποίο ήταν μία πρωτοβουλία του Λούκας Ποντόλσκι το 2024.
O Μοντέλ, είναι από το Λονδίνο, γεννημένος το 1997 και είναι από τους πολύ γνωστούς τηλεοπτικούς σταρ στην Αγγλία. Πήρε μέρος σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ριάλιτι, το «Love Island» το 2023, ενώ ήταν και ένας από τους εκλεκτούς του «Love Island All Star» το 2025.
Στον υπόλοιπο κόσμο η σχέση τους έγινε γνωστή όταν ο ΜακΚένζι δημοσίευσε φωτογραφίες για τα γενέθλια της Λέμαν πριν τρεις μέρες, με τις οποίες ευχόταν στην αγαπημένη του «Χρόνια πολλά μωρό μου». Η Αλίσα του απάντησε στα σχόλια, «σε αγαπάω».
Ο έρωτάς τους φαίνεται ήδη πολύ δυνατός και ξεχωριστός, ενώ αφού η Ελβετίδα επέστρεψε στην Αγγλία θα μπορούν να είναι πλέον κοντά.
Οι δύο τους γνωρίστηκαν στο Baller League του 2025, εκεί όπου η Λέμαν ήταν προπονήτρια του ΜακΚένζι στο πρωτάθλημα και έτσι η... φλόγα ανάμεσά τους άναψε.
Κοντινός άνθρωπος στο ζευγάρι δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Δεν ήταν και τόσο μυστικό μέσα στο Baller League.
Ταίριαξαν αμέσως και βγαίνουν ραντεβού από τότε. Η Αλίσα τον έπαιρνε μαζί της στο διαμέρισμά της στο Κόμο για κρυφές αποδράσεις το Σαββατοκύριακο εδώ και καιρό.
Όλοι είναι πραγματικά χαρούμενοι γι' αυτούς, αν και αρχικά όλοι πίστευαν ότι θα ήταν απλώς κάτι περιστασιακό».
Οι θαυμαστές αντέδρασαν θετικά στην επισημοποίηση της σχέσης τους, με σχόλια όπως «Τι ωραίο ζευγάρι» και «Επιτέλους το ανακοινώσατε».
