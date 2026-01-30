Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε έως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ
SPORTS
Φερμίν Λόπεθ Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε έως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ

Ο διεθνής Ισπανός επιθετικός είναι μέλος της Μπαρτσελόνα από το 2016

Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε έως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ
Συμφώνησε να επεκτείνει έως το 2031 το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα ο Φερμίν Λόπεθ. 

Ο 22χρονος επιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα της Βαρκελώνης έως τον Ιούνιο του 2031 και τις επόμενες ημέρες παρουσία του Λαπόρτα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. 

Ο Φερμίν Λόπεθ είναι στην Μπαρτσελόνα από το 2016 όταν ήταν μόλις 13 ετών.  Με την Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει ήδη ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ Ισπανίας. 

Με την εθνική Ισπανίας στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2004.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης