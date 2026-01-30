Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε έως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ
Ο διεθνής Ισπανός επιθετικός είναι μέλος της Μπαρτσελόνα από το 2016
Συμφώνησε να επεκτείνει έως το 2031 το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα ο Φερμίν Λόπεθ.
Ο 22χρονος επιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα της Βαρκελώνης έως τον Ιούνιο του 2031 και τις επόμενες ημέρες παρουσία του Λαπόρτα θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο Φερμίν Λόπεθ είναι στην Μπαρτσελόνα από το 2016 όταν ήταν μόλις 13 ετών. Με την Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει ήδη ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Με την εθνική Ισπανίας στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2004.
