Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, επέστρεψε στην 3η περίοδο
Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο φινάλε της 1ης περιόδου του αγώνα με την Μπαρτσελόνα που όμως δεν αποδείχθηκε σοβαρό
Ο Ολυμπιακός απέκτησε έναν νέο «πονοκέφαλο», καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τραυματίστηκε στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, από τα οποία δεν βγήκε σε όλη την δεύτερη περίοδο.
Τελικά στο ημίχρονο βγήκε ξεκίνησε σουτάκια και επέστρεψε στην 3η στο ματς.
