Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, επέστρεψε στην 3η περίοδο
SPORTS
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, επέστρεψε στην 3η περίοδο

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο φινάλε της 1ης περιόδου του αγώνα με την Μπαρτσελόνα που όμως δεν αποδείχθηκε σοβαρό

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, επέστρεψε στην 3η περίοδο
UPD:
Ο Ολυμπιακός απέκτησε έναν νέο «πονοκέφαλο», καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τραυματίστηκε στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, από τα οποία δεν βγήκε σε όλη την δεύτερη περίοδο.

Τελικά στο ημίχρονο βγήκε ξεκίνησε σουτάκια και επέστρεψε στην 3η στο ματς.
UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης