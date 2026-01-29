Έσε: «Δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με κάθε αντίπαλο»

Κλείσιμο

Ο ήρωας του Ολυμπιακού με το γκολ νίκης και πρόκρισης στα playoffs του Champions League, Σαντιάγκο Έσε, δεν έδειξε να… χορταίνει με την παρουσία στα playoffs.«Έχουμε έναν καινούριο στόχο πλέον.Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη και την πρόκριση. Δικαιούμασταν να κερδίσουμε.Μπήκαμε λίγο αργά στο ματς, αλλά προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε και προηγηθήκαμε ξανά.Χαίρομαι που βοήθησα με το γκολ μου, δουλέψαμε πολύ για την πρόκριση και το πετύχαμε.Ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους στόχους που είχαμε, αλλά συνεχίζουμε», ανέφερε ο Αργεντινός μέσος.«Δεν έχω προτίμηση μεταξύ Αταλάντα και Λεβερκούζεν. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε αντίπαλο.Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ και στη συνέχεια, χωρίς να μας απασχολεί η κλήρωση, θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πράγματα.Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος θα είμαστε εκεί να τον αντιμετωπίσουμε».