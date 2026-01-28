H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν τις επτά σορούς των αδικοχαμένων φίλων του στο αεροδρόμιο
Με κεντρική απόφαση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ, αύριο (29/1) θα πραγματοποιηθεί υποδοχή στις επτά σορούς των αδικοχαμένων φιλών του Δικεφάλου
Μία μέρα μετά και η Ελλάδα είναι ακόμα συγκλονισμένη από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Όπως έγινε γνωστό, οι σοροί των επτά φίλων του Δικεφάλου θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στο σημείο θα βρίσκονται μέλη των συνδέσμων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν κάλεσμα για υποδοχή, ως ένα ύστατο «αντίο» στους επτά οπαδούς που έχασαν την ζωή τους στην Ρουμανία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ
Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωι)αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινώθει αύριο πρωί )ώστε να τους υποδεχθουμε για τελευταία φορά .
Καλό παράδεισο και στον ογδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα .
ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».
