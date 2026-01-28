H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
«Δεν είμαστε ζώα σε ζωολογικό κήπο»: Ξέσπασμα της Ίγκα Σβιόντεκ για την έλλειψη ιδιωτικότητας στα Grand Slam του τένις
Το Νο. 2 της παγκόσμιας κατάταξης ζητά προστασία των αθλητών από την υπερέκθεση στα social media – «Η δουλειά μας είναι να αγωνιζόμαστε, όχι να γινόμαστε memes»
Μια έντονη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην αθλητική ψυχαγωγία και την προσωπική ζωή των αθλητών άνοιξε η Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνή σταρ, με αφορμή πρόσφατα viral περιστατικά, εξαπέλυσε «πυρά» κατά της συνεχούς παρουσίας καμερών σε περιορισμένους χώρους των τουρνουά, ζητώντας περισσότερο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των παικτών.
Η αφορμή και η σκληρή κριτική
Η Σβιόντεκ τοποθετήθηκε μετά από περιστατικά που πήραν μεγάλες διαστάσεις στο διαδίκτυο, όπως μια προσωπική στιγμή της ίδιας όταν ξέχασε τη διαπίστευσή της, αλλά και το βίντεο της Κόκο Γκοφ να σπάει τη ρακέτα της σε χώρο μακριά από το κοινό.
«Το ερώτημα είναι αν είμαστε αθλητές ή ζώα σε ζωολογικό κήπο, που μας παρακολουθούν ακόμη και στις πιο ιδιωτικές μας στιγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά η κάτοχος Grand Slam.
Η ίδια ξεκαθάρισε πως οι παίκτες αποδέχονται την έκθεση κατά τη διάρκεια των αγώνων και των συνεντεύξεων Τύπου, αλλά τόνισε πως οι καθημερινές τους ρουτίνες εντός των εγκαταστάσεων δεν θα έπρεπε να μετατρέπονται σε περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τη Σβιόντεκ, η έλλειψη ιδιωτικών χώρων επηρεάζει τη συγκέντρωση και τη δυναμική των ομάδων.
Το περιστατικό με την Κόκο Γκοφ
Η τοποθέτηση της Σβιόντεκ ενισχύθηκε από την πρόσφατη εμπειρία της Κόκο Γκοφ. Το Νο. 3 του κόσμου εθεάθη σε βίντεο να ξεσπά στη ρακέτα της μετά την ήττα από την Ελίνα Σβιτόλινα, σε έναν χώρο που η ίδια θεωρούσε ιδιωτικό.
«Προσπαθώ να μην το κάνω στο γήπεδο μπροστά σε παιδιά. Απλώς χρειάζεται να βγάλω τα συναισθήματά μου», εξήγησε η Γκοφ, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι πλέον ούτε οι εσωτερικοί διάδρομοι των σταδίων προσφέρουν την απαραίτητη «απομόνωση».
Μετά το ξέσπασμα της Ίγκα Σβιόντεκ, η Τζέσικα Πεγκούλα πήρε τη σκυτάλη, χαρακτηρίζοντας τη συνεχή βιντεοσκόπηση ως μια ανυπόφορη κατάσταση.
Iga Swiatek on constantly being filmed at Australian Open and other tournaments, ‘The question is, are we tennis players? Or are we animals in the zoo? It would be nice to have some privacy’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026
“I wanted to ask something that Coco was talking about last night. The cameras backstage… pic.twitter.com/0vCJVBxeqJ
Η τοποθέτηση της Σβιόντεκ ενισχύθηκε από την πρόσφατη εμπειρία της Κόκο Γκοφ. Το Νο. 3 του κόσμου εθεάθη σε βίντεο να ξεσπά στη ρακέτα της μετά την ήττα από την Ελίνα Σβιτόλινα, σε έναν χώρο που η ίδια θεωρούσε ιδιωτικό.
«Προσπαθώ να μην το κάνω στο γήπεδο μπροστά σε παιδιά. Απλώς χρειάζεται να βγάλω τα συναισθήματά μου», εξήγησε η Γκοφ, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι πλέον ούτε οι εσωτερικοί διάδρομοι των σταδίων προσφέρουν την απαραίτητη «απομόνωση».
Μετά το ξέσπασμα της Ίγκα Σβιόντεκ, η Τζέσικα Πεγκούλα πήρε τη σκυτάλη, χαρακτηρίζοντας τη συνεχή βιντεοσκόπηση ως μια ανυπόφορη κατάσταση.
Η Πεγκούλα, η οποία είναι μέλος του συμβουλίου παικτριών της WTA, δεν μάσησε τα λόγια της, περιγράφοντας μια καθημερινότητα όπου οι αθλητές νιώθουν διαρκώς υπό παρακολούθηση:
«Νιώθεις ότι είσαι συνεχώς κάτω από ένα μικροσκόπιο. Η μόνη στιγμή που δεν καταγράφεσαι είναι όταν πηγαίνεις για ντους ή στην τουαλέτα», δήλωσε η Αμερικανίδα.
Η ίδια κατήγγειλε περιπτώσεις όπου κάμερες έκαναν κοντινά πλάνα (ζουμ) ακόμη και στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων των παικτών, χαρακτηρίζοντάς το ως «εντελώς περιττό».
Όταν η Ίγκα Σβιόντεκ ρωτήθηκε αν έχει προσεγγίσει τους διοργανωτές για το θέμα, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Ποιο το νόημα;».
Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο, καθώς παρόμοιες κάμερες είχαν καταγράψει την Αρίνα Σαμπαλένκα να ξεσπά στη ρακέτα της μετά την ήττα της στον τελικό του US Open το 2023, σε έναν χώρο που η παίκτρια θεωρούσε απομονωμένο. Η Πεγκούλα ξεκαθάρισε ότι το θέμα θα τεθεί επιτακτικά στις συζητήσεις μετά το τέλος του τουρνουά, καθώς η κατάσταση φέτος στη Μελβούρνη φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
