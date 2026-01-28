«Δεν είμαστε ζώα σε ζωολογικό κήπο»: Ξέσπασμα της Ίγκα Σβιόντεκ για την έλλειψη ιδιωτικότητας στα Grand Slam του τένις

Το Νο. 2 της παγκόσμιας κατάταξης ζητά προστασία των αθλητών από την υπερέκθεση στα social media – «Η δουλειά μας είναι να αγωνιζόμαστε, όχι να γινόμαστε memes»