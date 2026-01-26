Μουντιάλ 2026: Ο Μπλάτερ προτρέπει τους οπαδούς να μην πάνε στις ΗΠΑ

Ο Σεπ Μπλάτερ
, πρώην πρόεδρος της FIFA, εξέφρασε την υποστήριξή του στους οπαδούς που δεν θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
(11 Ιουνίου-19 Ιουλίου) για λόγους ασφαλείας, σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο κοινωνικό δίκτυο X.
«Για τους οπαδούς, μόνο μία συμβουλή: αποφύγετε τις Ηνωμένες Πολιτείες! Νομίζω ότι ο Μαρκ Πιθ έχει δίκιο που αμφισβητεί αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε ο πρώην επικεφαλής της διεθνούς ομοσπονδίας (1998-2015), παραθέτοντας αποσπάσματα από μια συνέντευξη με έναν δικηγόρο κατά της διαφθοράς που έδωσε στην ελβετική εφημερίδα Tagesanzeiger.
«Αυτό που βλέπουμε στο εσωτερικό - η περιθωριοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, οι καταχρήσεις από τις υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ. - δεν ενθαρρύνει τους οπαδούς να πάνε εκεί», είχε δηλώσει την Πέμπτη ο Πιθ σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Ελβετός δικηγόρος, ειδικός στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στον οποίο ανέθεσε ο Μπλάτερ μεταξύ 2011 και 2014 να προτείνει μεταρρυθμίσεις για τη FIFA, είναι πιο σαφής λίγες παραγράφους αργότερα.
«Για τους οπαδούς, μόνο μία συμβουλή: αποφύγετε τις Ηνωμένες Πολιτείες! Σε κάθε περίπτωση, θα δείτε καλύτερα στην τηλεόραση. Μόλις φτάσουν, οι οπαδοί θα πρέπει να περιμένουν ότι αν δεν συμπεριφερθούν σωστά στις αρχές, θα σταλούν αμέσως σπίτι. Αν είναι τυχεροί...», προέβλεψε.
Ο Μπλάτερ (89 ετών), σφοδρός επικριτής του Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν προέδρου της FIFA, ήταν ο προκάτοχός του έως το 2015 και την παραίτησή του, η οποία προκλήθηκε από μια σειρά σκανδάλων. Κατηγορούμενος για απάτη, μεταξύ άλλων, ο Μπλάτερ, μαζί με τον Μισέλ Πλατινί, αθωώθηκαν οριστικά το 2025 από τα ελβετικά δικαστήρια.
Αντιμέτωποι με εντάσεις που προκύπτουν από την αμερικανική επιθυμία να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και τις απειλές για αυξημένους δασμούς κατά των ευρωπαϊκών κρατών που αντιτίθενται σε αυτήν, οι πρώτες φωνές που υποδηλώνουν μποϊκοτάζ -ή ακόμα και ακύρωση- του Παγκοσμίου Κυπέλλου (που διοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά) αρχίζουν να ακούγονται στην Ευρώπη.
Ο Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), ωστόσο, δήλωσε στις σελίδες της καθημερινής εφημερίδας Ouest-France την Κυριακή ότι δεν υπήρχε «καμία πρόθεση εκ μέρους της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Πηγή:ΑΠΕ