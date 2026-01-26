Αταλάντα: Οπαδός «χάκαρε» την ασφάλεια του γηπέδου με τον πιο απλοϊκό κωδικό! Δείτε βίντεο
Αταλάντα: Οπαδός «χάκαρε» την ασφάλεια του γηπέδου με τον πιο απλοϊκό κωδικό! Δείτε βίντεο

Viral έγινε το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να εισβάλλει στη «New Balance Arena» – Η ασφάλεια επιπέδου Champions League αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων

Αταλάντα: Οπαδός «χάκαρε» την ασφάλεια του γηπέδου με τον πιο απλοϊκό κωδικό! Δείτε βίντεο
Η Αταλάντα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μάλλον αμήχανης δημοσιότητας, μετά την αποκάλυψη ενός οπαδού για το πόσο εύκολο είναι να παραβιαστεί η ασφάλεια της έδρας της. Σε ένα βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές, ένας άνδρας κατάφερε να εισέλθει στο γήπεδο χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που θυμίζει περισσότερο... σχολικό αίνιγμα παρά σύστημα ασφαλείας κορυφαίου συλλόγου.

Ο κωδικός «1907» και η ελεύθερη είσοδος
Η είσοδος από την οποία περνά το πούλμαν της ομάδας διαθέτει πληκτρολόγιο ασφαλείας. Ο οπαδός, υποθέτοντας πως ο κωδικός θα σχετίζεται με την ιστορία του κλαμπ, δοκίμασε την ημερομηνία ίδρυσης της Αταλάντα: 1907.

Προς έκπληξη όλων, η πόρτα άνοιξε αμέσως.

«Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Αταλάντα. Εδώ είναι η είσοδος για το πούλμαν της ομάδας. Ποιος μπορεί να είναι ο κωδικός; Πότε ιδρύθηκε η ομάδα; 1907... Ε, λοιπόν, μιλάμε για ασφάλεια κορυφαίου επιπέδου!», σχολίασε ειρωνικά ο πρωταγωνιστής του βίντεο.

«Πάρτι» στα Social Media
Τα σχόλια των χρηστών στο Twitter ήταν καταιγιστικά, με πολλούς να γελούν με την προχειρότητα της ασφάλειας:

«Ένα άθλημα δισεκατομμυρίων που διοικείται σαν λύκειο», έγραψε ένας χρήστης.

«Όταν ο κωδικός του Wi-Fi στο γήπεδο είναι πιο δύσκολος από την πραγματική είσοδο», σχολίασε ένας άλλος.

Η διοίκηση της Αταλάντα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση της Serie A κυνηγώντας την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας για μια θέση στην Ευρώπη, αναμένεται να προχωρήσει σε άμεση αναβάθμιση των συστημάτων της, καθώς το βίντεο λειτούργησε ως το απόλυτο «καμπανάκι» για τα κενά ασφαλείας της.

