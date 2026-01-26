Εντυπωσιακή στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού η Εθνική πόλο γυναικών, διέλυσε με 24-7 τη Σλοβακία, δείτε βίντεο

Στο πρώτο της ματς μετά την κατάκτηση του τίτλου της παγκόσμιας πρωταθλήτριας το περασμένο καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη, η Εθνική πόλο γυναικών
συνέχισε από εκεί που σταμάτησε.
Η Σλοβακία ήταν ένας καλός αντίπαλος για πρεμιέρα Ευρωπαϊκού πρωταθλήματο
ς και το τελικό 24-7 δείχνει το άνετο της επικράτησης της ομάδας του Χάρη Παυλίδη
που «καθάρισε» τον αγώνα από το πρώτο 8λεπτο όπου προηγήθηκε με 8-1.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται στον Α' όμιλο της διοργάνωσης και την Τρίτη (27/1, 19:00) αντιμετωπίζει τη Γαλλία, ενώ την Πέμπτη (29/1, 15:45) ακολουθεί η Γερμανία.
Το σημερινό παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαώδης. Η εθνική με ασφυκτικό πρέσινγκ δεν επέτρεπε στις Σλοβάκες να κάνουν ούτε σουτ και έβρισκε εύκολα γκολ, είτε στην κόντρα είτε από τα 2μ., με αποτέλεσμα να προηγηθεί 4-0 στα πρώτα τρία λεπτά και 8-0, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, με τη 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη να "κλέβει την παράσταση", σημειώνοντας πέντε τέρματα. Ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση έκανε επίσης η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου (σκόραρε με πέναλτι), καθώς και η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα, η οποία αντικατέστησε στο δεύτερο ημίχρονο την Ιωάννα Σταματοπούλου.
Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2
Η εθνική είχε 5/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 7 στην κόντρα.
Η Σλοβακία είχε 1/5 με παίκτρια παραπάνω, 4 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.
Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Χολίτσοβα (2΄10΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου), η Μπαρανοβίτσοβα (6΄15΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Βιταλιάνο (49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού).