Εντυπωσιακή στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού η Εθνική πόλο γυναικών, διέλυσε με 24-7 τη Σλοβακία, δείτε βίντεο
SPORTS
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Εθνική πόλο γυναικών Πορτογαλία Χάρης Παυλίδης

Εντυπωσιακή στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού η Εθνική πόλο γυναικών, διέλυσε με 24-7 τη Σλοβακία, δείτε βίντεο

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο, που διεξάγεται στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας, η Εθνική ομάδα γυναικών

Εντυπωσιακή στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού η Εθνική πόλο γυναικών, διέλυσε με 24-7 τη Σλοβακία, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο πρώτο της ματς μετά την κατάκτηση του τίτλου της παγκόσμιας πρωταθλήτριας το περασμένο καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη, η Εθνική πόλο γυναικών συνέχισε από εκεί που σταμάτησε.

Η Σλοβακία ήταν ένας καλός αντίπαλος για πρεμιέρα Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και το τελικό 24-7 δείχνει το άνετο της επικράτησης της ομάδας του Χάρη Παυλίδη που «καθάρισε» τον αγώνα από το πρώτο 8λεπτο όπου προηγήθηκε με 8-1.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται στον Α' όμιλο της διοργάνωσης και την Τρίτη (27/1, 19:00) αντιμετωπίζει τη Γαλλία, ενώ την Πέμπτη (29/1, 15:45) ακολουθεί η Γερμανία.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfyhw6vxwbg1)

Το σημερινό παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαώδης. Η εθνική με ασφυκτικό πρέσινγκ δεν επέτρεπε στις Σλοβάκες να κάνουν ούτε σουτ και έβρισκε εύκολα γκολ, είτε στην κόντρα είτε από τα 2μ., με αποτέλεσμα να προηγηθεί 4-0 στα πρώτα τρία λεπτά και 8-0, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, με τη 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη να "κλέβει την παράσταση", σημειώνοντας πέντε τέρματα. Ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση έκανε επίσης η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου (σκόραρε με πέναλτι), καθώς και η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα, η οποία αντικατέστησε στο δεύτερο ημίχρονο την Ιωάννα Σταματοπούλου.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfyi0cjex7eh)
Κλείσιμο


Η εθνική είχε 5/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 7 στην κόντρα.
Η Σλοβακία είχε 1/5 με παίκτρια παραπάνω, 4 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Χολίτσοβα (2΄10΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου), η Μπαρανοβίτσοβα (6΄15΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Βιταλιάνο (49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία), Γκοντσαρένκο (Ουκρανία)

Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Σίντζια Ραγκούζα): Ματούσκοβα, Γκαραντσόφσκα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίτσοβα 1, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα 1, Κάτσκοβα 1, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνσκα, Τέλιπκο, Χολίτσοβα 1, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βαργκόβα

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε η Ελένη Γρηγοροπούλου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης