Super League 2: Τεράστιο διπλό της Καλαμάτας απέναντι στην Ελλάς Σύρου (1-2), στην 4αδα ο Ολυμπιακός Β', οι βαθμολογίες ενόψει play off, play out

H Athens Kallithea την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στη Stoiximan Super League και φέτος απέτυχε ακόμα και να μπει στα Play Offs της Super League 2! Μετά το «διπλό» κόντρα στη Μαρκό η ομάδα της Καλλιθέας είχε στα «χέρια» της την τετράδα, καθώς ήθελε νίκη επί της Ηλιούπολης στο «Ελ Πάσο», όμως τελικά οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και σε συνδυασμό με την ανατροπή του Ολυμπιακού Β' επί του Αιγάλεω με δυο γκολ στις καθυστερήσεις θα δώσουν «μάχη» για την παραμονή τους στη Super League 2.Στο 19ο λεπτό οι φιλοξενούμενου προηγήθηκαν, όταν ο Κουιρουκίδης με κεφαλιά «κρέμασε» τον Κρέσπι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος έκανε τρεις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους και στο 61' ο Γερολέμου εκτέλεσε κόρνερ και ο Μαυριάς με σουτ έκανε το 1-1Athens Kallithea: Κρέσπι, Φροσύνης, Γκέζος, Ματίγιεβιτς, Βάρκας, Καντίγιο (46′ Γερολέμου), Λεμονής (80′ Σαρδέλης), Σωτηράκος (46′ Μαυριάς), Σαταριάνο (46′ Ματίγια), Γρίβας (80′ Παϊσάο), Ντεντάκης.Ηλιούπολη: Κυρίτσης, Κολτσίδας, Θωμαΐδης, Μαΐδανός, Μπουγαΐδης, Σμπώκος, Κουϊρουκίδης, Κρέτσι, Τσιλιγγίρης (67′ Παπασάββας), Ορτιγκόσα (74′ Τζούντα Γκαρσία), Μπλανκ Καζάου (74′ Καλαμβόκης).Το Αιγάλεω άγγιξε μία σπουδαία νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού Β', αλλά δεν πήρε ούτε τον βαθμό. Το Σίτι πορηγήθηκε με το γκολ του Φαϊτάκη στο 28', αλλά ο Τανούλης ισοφάρισε στο 90+ 2' και ο Γιουσούφ στο 90+ 5' έκανε το 2-1 κι έστειλε τους Πειραιώτες στα Play Offs, «αρπάζοντας» το τέταρτο εισιτήριο μέσα από τα χέρια της Athens Kallithea.Ολυμπιακός Β': Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Λιάτσος (57' Λιατσικούρας), Ζουγλής, Κουτσογούλας (67' Αργυρίου), Θαρθάνα, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης (67' Φίλης), Ρολάκης (46' Μαρτίνης).Αιγάλεω: Καραργύρης, Καρρίκι (70' Καραμπάς), Κωστέας, Οβούσου (80' Αθανασακόπουλος), Ζιούλης, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (80' Απαλοδήμας), Σαποβάλοφ (65′ Τακεσιάν), Αναστασόπουλος, Ουνγιαλίδης (65' Τάτσης), Σλιμόν.Η βαθμολογικά αδιάφορη Μαρκό έπειτα από δύο ήττες κόντρα σε Ολυμπιακό Β' και Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 1-0 του ουραγού Παναργειακού με σκόρερ τον... συνήθη ύποπτο. Στο 48' ο Σεμπά με σουτ πέυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.Μαρκό: Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου, Φουρλάνος, Ντέντλερ, Κυριακίδης, Νεκούλ (70' Ίννος), Αλεξόπουλος (82' Σμάλης), Κωνσταντακόπουλος, Σεμπά, Παυλίδης (63' Μιούλερ).Παναργειακός: Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Γιαλαμίδης (61' Λαζαρίδης), Νικολετόπουλος, Ζησούλης, Μυρτολλάρι, Καμενί, Τσιράκης (56' Φοκάμ), Πάνος (46' Χαλβατζίου), Καρυπίδης (56' Καπετάνος), Χατζηδημητρίου (56' Ναλιτζής).Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα 1-2Πανιώνιος - Χανιά 3-0Athens Kallithea - Ηλιούπολη 1-1Ολυμπιακός Β' - Αιγάλεω 2-1Μαρκό - Παναργειακός 1-01. Καλαμάτα 502. Πανιώνιος 433. Μαρκό 314. Ολυμπιακός Β' 27---------------------5. Athens Kallithea 266. Ελλάς Σύρου 257. Αιγάλεω 178. Ηλιούπολη 159. Χανιά 1210. Παναργειακός 5Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου και θα έχουμε σέντρα στις 15 Φεβρουαρίου. Τα Play Offs θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου και τα Play Outs στις 26 Απριλίου.Αξιοσημείωτο πως η Καλαμάτα θα έχει τις ισοβαθμίες στη «μάχη» της ανόδου, καθώς τερμάτισε πρώτη στη regular season.1. Καλαμάτα 252. Πανιώνιος 223. Μαρκό 164. Ολυμπιακός Β' 145. Athens Kallithea 136. Ελλάς Σύρου 127. Αιγάλεω 98. Ηλιούπολη 89. Χανιά 610. Παναργειακός 3Πηγή:www.gazzetta.gr