Νίκολιτς: «Ικανοποιημένος με τη νίκη, όχι με την εμφάνιση, θα κάνουμε μεταγραφή πριν το ματς με τον Ολυμπιακό»

Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα στην Τρίπολη





Ο







Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς



«Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 15 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα τέρματα.



Μετά το ματς ισορρόπησε, δεχθήκαμε πίεση, είχαμε καταπληκτικές ευκαιρίες όπως με τον Βάργκα, τον Μουκουντί, θα μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 τέρματα.







Θα μπορούσαμε να είχαμε"καθαρίσει" το παιχνίδι πιο νωρίς. Ρώτησα και έμαθα ότι σε αυτό το γήπεδο η ομάδα έχει δυσκολευτεί στο παρελθόν, ένα δύσκολο γήπεδο για εμάς.



Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί.



Κλείσιμο



Ήταν πολύ ευχάριστο που είχαμε τόση στήριξη από τον κόσμο. Αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας, μας έδωσαν ώθηση σε δύσκολες στιγμές.



Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, κι εγώ και οι παίκτες μου. Είναι κομβική η παρουσία τους είτε εντός είτε εκτός έδρας, μας δίνουν πολύ μεγάλη ώθηση».



«Θα έχουμε πάρει χαφ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό»



«Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ», σχολίασε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. ;Eναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεση μου».



Για την εικόνα του αγώνα είπε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ήταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί αυτοί που πήραμε. Η ΑΕΚ έχει δυσκολευτεί σε αυτό το γήπεδο.



ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν τόσο καλή όσο στο θρίαμβο με τον Παναθηναϊκό, όμως τελικά κατάφερε να πάρει το «διπλό» στην έδρα του εξαιρετικού Αστέρα Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της NOVA και εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα, όμως όχι για την εμφάνιση της ομάδας του.Εκτός αυτών ο Σέρβος τεχνικός για ακόμα μια φορά έκανε ειδικά αναφορά στους Ενωσίτες για τη στήριξη που έδωσαν στο Δικέφαλο.«Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 15 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα τέρματα.Μετά το ματς ισορρόπησε, δεχθήκαμε πίεση, είχαμε καταπληκτικές ευκαιρίες όπως με τον Βάργκα, τον Μουκουντί, θα μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 τέρματα.Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι τόσο από την εμφάνιση.Θα μπορούσαμε να είχαμε"καθαρίσει" το παιχνίδι πιο νωρίς. Ρώτησα και έμαθα ότι σε αυτό το γήπεδο η ομάδα έχει δυσκολευτεί στο παρελθόν, ένα δύσκολο γήπεδο για εμάς.Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί.Κάποια πράγματα θα τα πω μέσα με τους παίκτες μου, αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αυτό είναι που μετράει.Ήταν πολύ ευχάριστο που είχαμε τόση στήριξη από τον κόσμο. Αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας, μας έδωσαν ώθηση σε δύσκολες στιγμές.Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, κι εγώ και οι παίκτες μου. Είναι κομβική η παρουσία τους είτε εντός είτε εκτός έδρας, μας δίνουν πολύ μεγάλη ώθηση».«Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ», σχολίασε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. ;Eναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεση μου».«Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ήταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί αυτοί που πήραμε. Η ΑΕΚ έχει δυσκολευτεί σε αυτό το γήπεδο.

Έχει κάνει και ήττες εδώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Γέμισαν τις τρεις από τις τέσσερις εξέδρες του γηπέδου, νιώσαμε ότι είναι… δική μας έδρα.



Και στο ξενοδοχείο ήταν εδώ. Γυναίκες, παιδιά όλοι εδώ. Μας γεμίζει αυτό. Στην αρχή του αγώνα ήμασταν στην επίθεση.



Δημιουργούσαμε συνθήκες, αλλά μας έλλειψε τελική πάσα. Αυτή την ισορροπία τη διέκοψε το φανταστικό γκολ του Γιόβιτς. Είχαμε μετά κι άλλες ευκαιρίες.



Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τις εξαιρετικές επεμβάσεις του Θωμά. Είμαι περίεργος να δω πόσο μεγάλες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι άλλες ομάδες που θα έρθουν σε αυτό το γήπεδο. Θα τους δημιουργήσουν πολλά - πολλά προβλήματα».



Για το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση: «Μη ξεχνάμε ότι έχουμε Ζίνι και Πιερό. Το δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς προσαρμόζεται. Δεν ειμαι ικανοποιημένος από τη γενική εικόνα της ομάδας. Είμαι χαρούμενος με τη μεταγραφή του Βάργκα».