Πανσέληνος του Οξύρρυγχου: Μαγικές εικόνες από Ακρόπολη, Θεσσαλονίκη και Ναύπλιο, δείτε φωτογραφίες

126 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι

Από πού πήρε το όνομά της η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου»

Τα «ζωντανά απολιθώματα»

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η Πανσέληνος του Αυγούστου μετατράπηκε παράλληλα σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, συνδέοντας αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία με τη μοναδική ατμόσφαιρα του αυγουστιάτικου φεγγαριού.Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχθηκαν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας κάτω από το φως της Πανσελήνου.Σε δεκάδες από αυτούς πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ άλλοι παρέμειναν ανοιχτοί για το κοινό, στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.Η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» ή «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», ονομασία που συνδέεται με παραδόσεις των αυτόχθονων πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής.Το Old Farmer’s Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει τις παραδοσιακές ονομασίες των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η Πανσέληνος του Αυγούστου πήρε το όνομά της από τον οξύρρυγχο των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Σαμπλέν.Το συγκεκριμένο ψάρι αλιευόταν ευκολότερα αυτή την περίοδο του καλοκαιριού και αποτελούσε σημαντική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες πληθυσμούς που ζούσαν στην περιοχή.Παρότι κάποτε οι οξύρρυγχοι ήταν άφθονοι στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πολύ πιο σπάνιο να αλιευθούν στις ίδιες περιοχές.Οι οξύρρυγχοι έχουν εξαιρετικά μακρά ιστορία, καθώς οι πρόγονοί τους εμφανίζονται πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια. Για τον λόγο αυτό συχνά χαρακτηρίζονται «ζωντανά απολιθώματα».Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια μέχρι να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να γεννούν ανά διαστήματα αρκετών ετών. Παράλληλα, πρόκειται για ιδιαίτερα μακρόβια ψάρια, καθώς ορισμένα μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.Σήμερα υπάρχουν περίπου 29 είδη οξύρρυγχου παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και ο οξύρρυγχος των λιμνών που συναντάται στις Μεγάλες Λίμνες.Τα είδη τους παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς το μέγεθος, με ορισμένα να φτάνουν σε εντυπωσιακές διαστάσεις.Η ελληνική λέξη «οξύρρυγχος» παραπέμπει στο χαρακτηριστικό μυτερό ρύγχος του ψαριού, το οποίο χρησιμοποιεί καθώς αναζητά τροφή στον πυθμένα ποταμών και λιμνών.