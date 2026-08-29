Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Πανσέληνος του Οξύρρυγχου: Μαγικές εικόνες από Ακρόπολη, Θεσσαλονίκη και Ναύπλιο, δείτε φωτογραφίες
Πανσέληνος του Οξύρρυγχου: Μαγικές εικόνες από Ακρόπολη, Θεσσαλονίκη και Ναύπλιο, δείτε φωτογραφίες
Το αυγουστιάτικο φεγγάρι φώτισε τον νυχτερινό ουρανό, ενώ προηγήθηκε μερική έκλειψη Σελήνης
Μοναδικές εικόνες χάρισε η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», φωτίζοντας τον ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα. Εντυπωσιακό ήταν το σκηνικό πάνω από την Αθήνα, με το ολόγιομο φεγγάρι να δεσπόζει πάνω από τον Παρθενώνα, ενώ ξεχωριστά στιγμιότυπα καταγράφηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο.
Η Πανσέληνος του Αυγούστου έκανε την εμφάνισή της προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό πάνω από ιστορικά μνημεία και τοπία της χώρας.
Στην Αθήνα, ο Παρθενώνας «λούστηκε» από το φως του φεγγαριού, με το ολόγιομο φεγγάρι πάνω από τον Ιερό Βράχο να συνθέτει μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς.
Εντυπωσιακές φωτογραφίες καταγράφηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο, με την αυγουστιάτικη Πανσέληνο να κυριαρχεί στον νυχτερινό ουρανό.
Το ενδιαφέρον γύρω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι ήταν ακόμη μεγαλύτερο, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου σημειώθηκε και μερική έκλειψη Σελήνης.
Το φαινόμενο ήταν ορατό και από την Ελλάδα χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός, καθώς μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου πέρασε μέσα από τη σκιά της Γης.
Κατά τη μέγιστη φάση της έκλειψης, η κάλυψη έφτασε περίπου στο 86% της διαμέτρου του σεληνιακού δίσκου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.
Η Πανσέληνος του Αυγούστου έκανε την εμφάνισή της προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό πάνω από ιστορικά μνημεία και τοπία της χώρας.
Στην Αθήνα, ο Παρθενώνας «λούστηκε» από το φως του φεγγαριού, με το ολόγιομο φεγγάρι πάνω από τον Ιερό Βράχο να συνθέτει μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς.
Εντυπωσιακές φωτογραφίες καταγράφηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο, με την αυγουστιάτικη Πανσέληνο να κυριαρχεί στον νυχτερινό ουρανό.
Είχε προηγηθεί η μερική έκλειψη Σελήνης
Το ενδιαφέρον γύρω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι ήταν ακόμη μεγαλύτερο, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου σημειώθηκε και μερική έκλειψη Σελήνης.
Το φαινόμενο ήταν ορατό και από την Ελλάδα χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός, καθώς μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου πέρασε μέσα από τη σκιά της Γης.
Κατά τη μέγιστη φάση της έκλειψης, η κάλυψη έφτασε περίπου στο 86% της διαμέτρου του σεληνιακού δίσκου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα.
126 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάριΌπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η Πανσέληνος του Αυγούστου μετατράπηκε παράλληλα σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, συνδέοντας αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία με τη μοναδική ατμόσφαιρα του αυγουστιάτικου φεγγαριού.
Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχθηκαν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας κάτω από το φως της Πανσελήνου.
Σε δεκάδες από αυτούς πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ άλλοι παρέμειναν ανοιχτοί για το κοινό, στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.
Από πού πήρε το όνομά της η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου»Η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» ή «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», ονομασία που συνδέεται με παραδόσεις των αυτόχθονων πληθυσμών της Βόρειας Αμερικής.
Το Old Farmer’s Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει τις παραδοσιακές ονομασίες των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η Πανσέληνος του Αυγούστου πήρε το όνομά της από τον οξύρρυγχο των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Σαμπλέν.
Το συγκεκριμένο ψάρι αλιευόταν ευκολότερα αυτή την περίοδο του καλοκαιριού και αποτελούσε σημαντική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες πληθυσμούς που ζούσαν στην περιοχή.
Παρότι κάποτε οι οξύρρυγχοι ήταν άφθονοι στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πολύ πιο σπάνιο να αλιευθούν στις ίδιες περιοχές.
Τα «ζωντανά απολιθώματα»Οι οξύρρυγχοι έχουν εξαιρετικά μακρά ιστορία, καθώς οι πρόγονοί τους εμφανίζονται πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια. Για τον λόγο αυτό συχνά χαρακτηρίζονται «ζωντανά απολιθώματα».
Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια μέχρι να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να γεννούν ανά διαστήματα αρκετών ετών. Παράλληλα, πρόκειται για ιδιαίτερα μακρόβια ψάρια, καθώς ορισμένα μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια.
Σήμερα υπάρχουν περίπου 29 είδη οξύρρυγχου παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και ο οξύρρυγχος των λιμνών που συναντάται στις Μεγάλες Λίμνες.
Τα είδη τους παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς το μέγεθος, με ορισμένα να φτάνουν σε εντυπωσιακές διαστάσεις.
Η ελληνική λέξη «οξύρρυγχος» παραπέμπει στο χαρακτηριστικό μυτερό ρύγχος του ψαριού, το οποίο χρησιμοποιεί καθώς αναζητά τροφή στον πυθμένα ποταμών και λιμνών.
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