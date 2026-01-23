Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Euroleague: Ασταμάτητη η Φενέρ 84-71 την Μπασκόνια και κοιτάζει κορυφή, βίντεο
Euroleague: Ασταμάτητη η Φενέρ 84-71 την Μπασκόνια και κοιτάζει κορυφή, βίντεο
Τρίτη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους - Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ
Η Φενερμπαχτσέ πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 16η στο σύνολο, διατηρώντας τη θέση της στην τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ και φυσικά την επαφή με την κορυφή.
Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 84-71 της Μπασκόνια στην Πόλη, για την 24η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 16η ήττα τους.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Φενέρ φρόντισε να βάλει τις βάσεις της νίκης στην τρίτη περίοδο όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 27-12 και μπήκε στην τέταρτη περίοδο στο μη αναστρέψιμο +19 (69-50 στο 30΄).
Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 84-71 της Μπασκόνια στην Πόλη, για την 24η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 16η ήττα τους.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Φενέρ φρόντισε να βάλει τις βάσεις της νίκης στην τρίτη περίοδο όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 27-12 και μπήκε στην τέταρτη περίοδο στο μη αναστρέψιμο +19 (69-50 στο 30΄).
Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα