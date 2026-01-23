Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος ενισχύει οικονομικά και σώζει το τμήμα χάντμπολ
ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος ενισχύει οικονομικά και σώζει το τμήμα χάντμπολ
O ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ ενημερώθηκε για τα προβλήματα του τμήματος και αποφάσισε να δώσει άμεση λύση
Λύση στο θέμα που αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ δίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής, Αλέξη Αλεξίου.
Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση για τα δεδομένα της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ βγαίνει μπροστά και προχωρά στην κάλυψη των οικονομικών αναγκών του τμήματος Χάντμπολ ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ΑΕΚ, οι δύο άνδρες συζήτησαν και για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δεδομένη στιγμή το σωματείο.
Η ανακοίνωση - ενημέρωση της ΑΕΚ αναφέρει:
«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχθές Τετάρτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου.
Αμέσως μετά από αυτή την συνάντηση ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ, προχώρησε στην απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα, για οικονομική «ένεση» προς την Ερασιτεχνική ΑΕΚ.
Η «ένεση» αυτή αφορά το τμήμα Χάντμπολ και τις ανάγκες του ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Να σημειωθεί επίσης πως στην συνάντηση αυτή υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα του σωματείου».
Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση για τα δεδομένα της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ βγαίνει μπροστά και προχωρά στην κάλυψη των οικονομικών αναγκών του τμήματος Χάντμπολ ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ΑΕΚ, οι δύο άνδρες συζήτησαν και για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δεδομένη στιγμή το σωματείο.
Η ανακοίνωση - ενημέρωση της ΑΕΚ αναφέρει:
«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχθές Τετάρτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου.
Αμέσως μετά από αυτή την συνάντηση ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ, προχώρησε στην απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα, για οικονομική «ένεση» προς την Ερασιτεχνική ΑΕΚ.
Η «ένεση» αυτή αφορά το τμήμα Χάντμπολ και τις ανάγκες του ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Να σημειωθεί επίσης πως στην συνάντηση αυτή υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα του σωματείου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα