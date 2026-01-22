Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Το NBA και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσαν πολυετή ανανέωση της συνεργασίας τους
Προβλέπονται πολυετή NBA Global Games και ένα πρότυπο κέντρο ανάπτυξης για ταλέντα από όλο τον κόσμο
To NBA και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσαν σήμερα (22/1) την επέκταση της υπάρχουσας συνεργασίας τους, η οποία θα περιλαμβάνει αγώνες preseason (NBA Global Games), διευρυμένες δραστηριότητες μάρκετινγκ και την ίδρυση Παγκόσμιας Ακαδημίας NBA (NBA Global Academy) στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
«Η μακροπρόθεσμη επέκταση της συνεργασίας αυτής θα φέρει επίσης ανάπτυξη στα τμήματα νέων, καθώς και προγράμματα φιλάθλων στο Άμπου Ντάμπι και τις γύρω κοινότητες για τα επόμενα χρόνια,» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση στην οποία τονίζεται επίσης:
«Η Παγκόσμια Ακαδημία NBA (NBA Global Academy, η οποία θα εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι και θα λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος κόμβος για το πρόγραμμα της Ακαδημίας NBA της Λίγκας, θα είναι ένα κορυφαίο ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης και ακαδημαϊκό πρόγραμμα για μαθητές-αθλητές λυκείου από τα ΗΑΕ, τη Μέση Ανατολή και όλον τον κόσμο. Η ακαδημία θα περιλαμβάνει προγράμματα ανάπτυξης υψηλού επιπέδου για έως και 20 αγόρια της περιοχής, δραστηριότητες ανάπτυξης μπάσκετ για κορίτσια της περιοχής και προγράμματα διαμονής για έως και 24 υποψήφιους άνδρες από τον υπόλοιπο κόσμο».
«Η επέκταση της συνεργασίας μας με το NBA ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Άμπου Ντάμπι ως το νέο "σπίτι" του μπάσκετ στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τη δέσμευσή μας προς τους νέους μας, εμπνέοντας την κοινότητά μας, διαφοροποιώντας την οικονομία και αναβαθμίζοντας τη θέση του Εμιράτου ως παγκόσμιου προορισμού», δήλωσε η Αυτού Εξοχότητα, ο Μοχάμεντ Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ, ο οποίος διατελεί πρόεδρος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι.
Και πρόσθεσε: «Η ίδρυση της Παγκόσμιας Ακαδημίας του NBA στο Άμπου Ντάμπι θα ανοίξει δρόμους για αθλητές, προπονητές και επαγγελματίες του αθλητισμού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από το δικό μας Εμιράτο, ώστε να μάθουν από τους καλύτερους του κόσμου, ενώ η μακροπρόθεσμη φιλοξενία των NBA Global Games θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά. Πέρα από το να φέρουμε αθλητικές εκδηλώσεις παγκόσμιας κλάσης στην πρωτεύουσά μας, τα προγράμματα νέων και οι πρωτοβουλίες βάσης του NBA ενθαρρύνουν έναν υγιεινό, ενεργό τρόπο ζωής και συνδέουν τους κατοίκους μας με τις παγκόσμιες αξίες του αθλητισμού. Αυτή η πολυετής δέσμευση αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του Άμπου Ντάμπι να αποτελέσει κόμβο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αριστείας, τόσο για τους κατοίκους μας όσο και για τους επισκέπτες».
«Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι έχει συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των φιλάθλων του μπάσκετ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε όλη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Αναπληρωτής Επίτροπος και Διευθύνων Σύμβουλος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ. «Προσβλέπουμε στην ενίσχυση αυτών των προσπαθειών τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων μέσω της έναρξης NBA Global Academy, η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη παικτών υψηλού επιπέδου από την περιοχή και από όλο τον κόσμο,» πρόσθεσε ο Τέιτουμ.
Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τους μελλοντικούς αγώνες preseason του NBA στο Άμπου Ντάμπι, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος και των συμμετεχουσών ομάδων, θα ανακοινωθούν στο εγγύς μέλλον.
«Η συνεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι μέσω του προωθητικού προγράμματος "Experience Abu Dhabi" να λειτουργεί για άλλη μια φορά ως ο Επίσημος Συνεργάτης Τουρισμού του NBA στη Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί και στην Αφρική, την Ασία, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική.
