Σάντσεθ: «Διεθνής της ακροδεξιάς» και δίκτυα που συνδέονται με Ρωσία και Ισραήλ πίσω από τα fake news για τη Θέουτα
ΚΟΣΜΟΣ
Πέδρο Σάντσεθ Θέουτα Ακροδεξιά

Σάντσεθ: «Διεθνής της ακροδεξιάς» και δίκτυα που συνδέονται με Ρωσία και Ισραήλ πίσω από τα fake news για τη Θέουτα

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της ξαφνικής συρροής 72.000 μεταναστών, λέει ο Ισπανός πρωθυπουργός - Η Μαδρίτη θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία του θύλακα

Σάντσεθ: «Διεθνής της ακροδεξιάς» και δίκτυα που συνδέονται με Ρωσία και Ισραήλ πίσω από τα fake news για τη Θέουτα
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Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ισπανία συνεχίζει «την έρευνα» για τα αίτια της ξαφνικής συρροής μεταναστών οι οποίοι έφθασαν στη Θέουτα πριν από ένα μήνα, επικρίνοντας επίσης «ψευδείς πληροφορίες» που διαδόθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν από μια «διεθνή της άκρας δεξιάς».

«Μετά τις 30 και 31 Ιουλίου, υπήρξε διάδοση φημών και παραπληροφόρησης, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται τόσο με τη Ρωσία όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με μια διεθνή της άκρας δεξιάς, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη μετανάστευση όχι μόνο για να επιτίθεται στην Ισπανία, αλλά επίσης για να επιτεθεί στην Ευρώπη και να την διχάσει», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης μιλώντας στον ραδιοσταθμό Cadena Ser.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε κάθε ευθύνη, «με οποιονδήποτε τρόπο», των μαροκινών αρχών σ' αυτή την ξαφνική συρροή περισσότερων από 72.000 προσφύγων στη Θέουτα από το Μαρόκο.

«Καμιά υπηρεσία πληροφοριών με την οποία συνεργάζεται συνήθως η ισπανική κυβέρνηση, δεν εκφράζει την παραμικρή αμφιβολία, ή μάλλον οποιαδήποτε αμφιβολία για συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο των μαροκινών αρχών», δήλωσε στον Cadena Ser ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός.

Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, δήλωσε επίσης ο Σάντσεθ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 8% του ΑΕΠ της Θέουτα, πρόσθεσε ο ισπανός πρωθυπουργός.
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