Περιπέτεια υγείας για την Κιάρα Φεράνι στο Περού: «Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω»
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Κιάρα Φεράνι Περού αδιαθεσία

Περιπέτεια υγείας για την Κιάρα Φεράνι στο Περού: «Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω»

Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε στα social φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι του ξενοδοχείου της, φορώντας μάσκα οξυγόνου, και περιέγραψε αναλυτικά όσα συνέβησαν

Περιπέτεια υγείας για την Κιάρα Φεράνι στο Περού: «Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω»
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Ανησυχία προκάλεσε στους ακολούθους της η Κιάρα Φεράνι, η οποία αποκάλυψε ότι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Περού, μετά από εκδρομή στο διάσημο «Montaña de Siete Colores», σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων.

Η Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι του ξενοδοχείου της, φορώντας μάσκα οξυγόνου, και περιέγραψε αναλυτικά όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με την ίδια, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν αρκετές ώρες μετά την εκδρομή, όταν είχε πλέον επιστρέψει στο Κούσκο. Η Φεράνι εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε αισθανθεί κάποια ιδιαίτερη ενόχληση και θεωρούσε πως ο οργανισμός της είχε ανταποκριθεί χωρίς πρόβλημα στις απαιτητικές συνθήκες του μεγάλου υψομέτρου.

Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε αργότερα, την ώρα που βρισκόταν σε εστιατόριο και έτρωγε πίτσα. Όπως περιέγραψε στις αναρτήσεις της, αμέσως μετά το φαγητό αισθάνθηκε ένα ξαφνικό και έντονο κύμα ζέστης, ενώ ακολούθησε γενικευμένη αδιαθεσία.


«Μετά την εκδρομή έφαγα πίτσα και αμέσως μετά ένιωσα ένα πολύ δυνατό κύμα ζέστης», ανέφερε. Λίγο αργότερα άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή και να έχει την αίσθηση ότι το σώμα της δεν ανταποκρινόταν φυσιολογικά.

Όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε, ένιωθε «σαν το σώμα μου να μην ανταποκρίνεται καλά, σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω σωστά, σαν οι πνεύμονές μου να μην άνοιγαν καλά και τα χέρια μου να μην ανταποκρίνονταν».

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Η έντονη δυσφορία την οδήγησε στην απόφαση να επιστρέψει άμεσα στο ξενοδοχείο και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί υπήρχε διαθέσιμη φιάλη οξυγόνου, με τη Φεράνι να χρησιμοποιεί μάσκα για μερικά λεπτά μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε διαδικτυακά εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τη μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο σύντροφός της, Χοσέ Ερνάντες, επιχειρηματίας κολομβιανής καταγωγής, ο οποίος ταξιδεύει μαζί της στο Περού.

Ευτυχώς, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Η Φεράνι ανέφερε ότι μετά τη χορήγηση οξυγόνου αισθάνθηκε καλύτερα και έσπευσε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την υγεία της.

Όπως εκτίμησε, το επεισόδιο οφειλόταν στο μεγάλο υψόμετρο. Πρόκειται για την κατάσταση που είναι γνωστή ως «νόσος του υψομέτρου» ή «soroche» και μπορεί να εμφανιστεί όταν ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί γρήγορα στη χαμηλότερη ατμοσφαιρική πίεση και, κατά συνέπεια, στη μειωμένη διαθεσιμότητα οξυγόνου.

Ούτε η Φεράνι ούτε ο σύντροφός της είχαν λάβει φαρμακευτική αγωγή για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του οργανισμού στο μεγάλο υψόμετρο.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι τα ξενοδοχεία στην περιοχή είναι προετοιμασμένα για τέτοιου είδους περιστατικά.

«Όλα τα ξενοδοχεία εδώ είναι πολύ καλά εξοπλισμένα με φιάλες οξυγόνου», ανέφερε στις αναρτήσεις της.

Το γεγονός ότι ανάλογα συμπτώματα είχαν εμφανίσει και άλλα μέλη της παρέας της κατά τις ημέρες των εκδρομών στις Άνδεις τη βοήθησε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

«Όλοι οι φίλοι μου είναι γιατροί, οπότε ήμουν πιο ήρεμη», είπε.

Η Φεράνι παραδέχθηκε, πάντως, ότι πιθανότατα πίεσε τον οργανισμό της περισσότερο από όσο θα έπρεπε, αναγνωρίζοντας ότι «το παράκανε» με την ανάβαση και τις δραστηριότητες σε τόσο μεγάλο υψόμετρο.
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