Χρηματιστήριο: Γύρισε στο πράσινο ο Γενικός Δείκτης με ώθηση από Motor Oil και τράπεζες
Χρηματιστήριο: Γύρισε στο πράσινο ο Γενικός Δείκτης με ώθηση από Motor Oil και τράπεζες
Πρωταγωνιστεί στο ταμπλό η Motor Oil που θα προστεθεί στον δείκτη MSCI Greece Standard - Πιέζονται τα διεθνή χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής
UPD:
Με εναλλαγές προσήμων εξελίσσεται η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι στραμμένο αφενός στην στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που συμπαρασύρει τις διεθνείς αγορές και αφ’ ετέρου, στις αλλαγές από την αναθεώρηση των δεικτών MSCI του Αυγούστου, που θα εφαρμοστούν μετά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς και θα τεθούν σε ισχύ αύριο. Λόγω αυτών, η μετοχή της Motor Oil αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη σημερινή συνεδρίαση.
Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε πτωτικά, λίγο πριν τις 12:00, o Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει 0,20% στις 2.685 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,21% στις 6.840 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά 0,03% στις 3.119 μονάδες και τέλος ο τραπεζικός δείκτης ανεβαίνει 0,73% στις 3.154 μονάδες. Παράλληλα ο τζίρος κυμαίνεται στα 25 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε πτωτικά, λίγο πριν τις 12:00, o Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει 0,20% στις 2.685 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,21% στις 6.840 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά 0,03% στις 3.119 μονάδες και τέλος ο τραπεζικός δείκτης ανεβαίνει 0,73% στις 3.154 μονάδες. Παράλληλα ο τζίρος κυμαίνεται στα 25 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
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