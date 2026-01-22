Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Champions League: Η Λίβερπουλ πέρασε με 3-0 από τη Μασσαλία, η Μπαρτσελόνα νίκησε 4-2 στην Πράγα, δείτε και τα 29 γκολ
Οι «κόκκινοι» νίκησαν εύκολα τη Μαρσέιγ και εκτός απροόπτου είναι στην πρώτη 8αδα, εκεί όπου βρίσκεται ήδη η Μπάγερν (2-0 την Ουνιόν) - Ελπίδες για Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους (2-0 τη Μπενφίκα): Στα άλλα ματς: Αταλάντα-Μπιλμπάο 2-3, Τσέλσι-Πάφος 1-0, Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν 3-0
Με 29 γκολ (συνολικά 61 καθώς την Τρίτη είχαμε 32) ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League όπου ελάχιστα πράγματα ξεκαθάρισαν για τη συνέχεια...
Η Μπάγερν που νίκησε με 2-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την Άρσεναλ που είναι στην 8άδα, η Σλάβια Πράγας έγινε η τέταρτη μετά τις Καϊράτ, Βιγιαρεάλ και Άιντραχτ που αποκλείστηκε.
Οι υπόλοιπες 30 όμως εμπλέκονται σε διάφορα σενάρια (με 15 συνολικά να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ άουτ) με τη Μπαρτσελόνα (4-2 στην Πράγα), τη Γιουβέντους (2-0 τη Μπενφίκα), την Τσέλσι (1-0 δύσκολα την Πάφο) και την Νιούκαστλ (3-0 την Αϊντχόφεν) να διεκδικούν κι αυτές μια θέση στην 8άδα όπου λογικά θα βρεθεί κι η Λίβερπουλ, ενώ μπουρλότο στη μάχη των Play offs έβαλε η Μπιλμπάο με τη νίκη της στην έδρα της Αταλάντα...
Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς
Μαρσέιγ - Λίβερπουλ 0-3
Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έκανε μια μικρή επίδειξη δύναμης στη Μασαλία, όπου δεν άφησε τους Φωκαείς να είναι απειλητικοί ενώ μετά από κάποιες καλές στιγμές βρήκε το γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Σομποσλάι εκτέλεσε το φάουλ, κανείς δεν ξάπλωσε πίσω από το τείχος και ο Ούγγρος πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια των αντιπάλων για το 0-1.
Στο 59' ο Εκιτικέ είχε δοκάρι. στην κόντρα ο Τραορέ κλώτησε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σουτάροντας ψηλά άστοχα με το ματς να τελειώνει στο 72' με το γκολ του Φρίμπονγκ, ενώ στο 90'+2' ο Χάκπο διαμόρφωσε το τελικό 0-3.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης (μοιραίος με το χαμένο πέναλτι στο 81') και οι συμπαίκτες του δεν απείλησαν και δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο Β' η εικόνα άλλαξε. Στο 51' ο Τουράμ μετό κλέψιμο ελίχθηκε και με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-0. Στο 64' ΜακΚένι, Ντέιβιντ έκρυψαν τη μπάλα και ο δεύτερος από κοντά πέτυχε το 2-0, με τον Παυλίδη στο 81' να γλιστρά στην εκτέλεση πέναλτι και να στέλνει τη μπάλα μακριά... Όσο μακριά από την πρόκριση είναι πλέον και η ομάδα του.
Καλή εικόνα και σχετικά εύκολη νίκη μετά από αρκετό καιρό για τη Λίβερπουλ.
Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έκανε μια μικρή επίδειξη δύναμης στη Μασαλία, όπου δεν άφησε τους Φωκαείς να είναι απειλητικοί ενώ μετά από κάποιες καλές στιγμές βρήκε το γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Σομποσλάι εκτέλεσε το φάουλ, κανείς δεν ξάπλωσε πίσω από το τείχος και ο Ούγγρος πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια των αντιπάλων για το 0-1.
Στο 59' ο Εκιτικέ είχε δοκάρι. στην κόντρα ο Τραορέ κλώτησε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σουτάροντας ψηλά άστοχα με το ματς να τελειώνει στο 72' με το γκολ του Φρίμπονγκ, ενώ στο 90'+2' ο Χάκπο διαμόρφωσε το τελικό 0-3.
Γιουβέντους - Μπενφίκα 2-0Όλα έγιναν στο Β' ημίχρονο στον αγώνα του Τορίνο με τη Γιουβέντους να παίρνει δίκαια τη νίκη και να ελπίζει ότι θα είναι ψηλά στο φινάλε της League Phase.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης (μοιραίος με το χαμένο πέναλτι στο 81') και οι συμπαίκτες του δεν απείλησαν και δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο Β' η εικόνα άλλαξε. Στο 51' ο Τουράμ μετό κλέψιμο ελίχθηκε και με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-0. Στο 64' ΜακΚένι, Ντέιβιντ έκρυψαν τη μπάλα και ο δεύτερος από κοντά πέτυχε το 2-0, με τον Παυλίδη στο 81' να γλιστρά στην εκτέλεση πέναλτι και να στέλνει τη μπάλα μακριά... Όσο μακριά από την πρόκριση είναι πλέον και η ομάδα του.
Τσέλσι - Πάφος 1-0
Σ' ένα ακόμη ματς οι πρωταθλητές Κύπρου έκαναν κατάθεση ψυχής, αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν από το Λονδίνο με το αποτέλεσμα που θα τους άνοιγε διάπλατα το μονοπάτι της πρόκρισης. Ένα γκολ του Καϊσέδο στο 78' έδωσε τη νίκη στην Τσέλσι η οποία ναι μεν είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν απείλησε και τη μεγάλη φάση την είχε η Πάφος με το δοκάρι του Ζάζα στο 31'.
Στο β' ημίχρονοι οι Λονδρέζοι ανέβασαν ταχύτητα, δημιούργησαν φάσεις με τον Εστεβάο να μην μπορεί να σκοράρει και τελικά στο 78' μετά από εκτέλεση κόρνερ και ανάποδη κεφαλιά αμυντικού ο Καϊσέδο πέτυχε το 1-0 που ήταν και το τελικό σκορ.
Η Πάφος έμεινε στους 6 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Σλάβια Πράγας θέλει νίκη με πολλά γκολ και ήττες των άλλων ομάδων που διεκδικούν να φτάσουν ή είναι στους 9 βαθμούς.
Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 2-4
Βρέθηκε πίσω στο σκορ, μόλις προηγήθηκε δέχθηκε, αλλά τελικά η Μπαρτσελόνα απέφυγε το στραβοπάτημα και ελπίζει ότι θα είναι στην πρώτη 8αδα μετά τη νίκη της σ' ένα ματς με έξι γκολ και πολλές φάσεις.
Οι Τσέχοι κατάφεραν να προηγηθούν με το περιέργο γκολ του Κούσεϊ στο 10΄μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο Φερμίν Λόπεθ έφερε τούμπα το ματς με δύο γκολ σε λίγα λεπτά. Αρχικά ισοφάρισε στο 34' και στο 42' με σουτ εκτός περιοχής πέτυχε το 1-2.
Δεν το χάρηκε για πολύ καθώς νέο κόρνερ από τη Σλάβια και ο Λεβαντόφσκι με αυτογκόλ ισοφάρισε σε 2-2.
Στο δεύτερο ημίχρονοι Καταλανοί ήταν καλύτεροι και ο Ντάνι Όλμο με εξαιρετικό σουτ στο 63΄ τους έβαλε μπροστά στο σκορ για να διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 71' ο Λεβαντόφσκι.
Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3
Για 58 λεπτά η Αταλάντα έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο, αλλά πέτυχε μόλις ένα γκολ και όταν η ομάδα του Βαλβέρδε θυμήθηκε ότι έχει αγώνα και μάλιστα κάτι παραπάνω από κρίσιμο τότε το σκηνικό άλλαξε δραματικά με τους Βάσκους να κάνουν τεράστια ανατροπή και να μπαίνουν για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης.
Οι μπεργκαμάσκι άνοιξαν το σκορ στο 16' με τον Σκαμάκα και από εκείνο το σημείο κυριάρχησαν πλήρως χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ με τον Ουνάι Σιμόν να κάνει τρομερές επεμβάσεις. Κι η Αθλέτικ που δεν είχε μπει στην αντίπαλη περιοχή όχι απλά έμεινε ζωντανή, αλλά στο Β' ημίχρονο σε 16 λεπτά πέτυχε τρία γκολ.
Στο 58' ο Γκουρουθέτα ανενόχλητος ισοφάρισε σε 1-1, στο 70' ο Σεράνο μπήκε στην καρδιά της άμυνας και έκανε το 1-2, ενώ στο 74' ο Ναβάρο ολοκλήρωσε την ανατροπή διαμορφώνοντας το 1-3. Η Αταλάντα είχε... εξαφανιστεί από το γήπεδο, αλλά έβαλε φωτιά στο ματς όταν στο 88' ο Κρίστοβιτς μείωσε σε 2-3
Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 2-0
Η ομάδα του Βισέντ Κομπανί με τα 17 γκολ σε 6 ματς, τα βρήκε σκούρα με τους μαχητικούς Βέλγους που όχι μόνο τους κράτησαν στο μηδέν στα πρώτα 45', αλλά ήταν αυτοί που έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία για το 0-1 στο 29'.
Στο β' ημίχρονο όμως, αρκούσαν λίγα λεπτά στον Χάρι Κέιν για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Στο 51' μετά από εκτέλεση κόρνερ πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ στο 54' ανατράπηε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 2-0. Με τη Μπάγερν να μένει στο 63' με 10 παίκτες, οι Βαυαροί έχααν την ευκαιρία για κάποιο γκολ με τον Κέιν στο 81' να στέλνει το νέο πέναλτι στο δοκάρι.
Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν 3-0
Τα λάθη στο ποδόσφαιρο πληρώνονται ακριβά και η PSV το ένιωσε στο πετσί της στη Βόρεια Αγγλία κινδευνεύοντας πλέον με αποκλεισμό.
Οι Ολλανδοί έκαναν δύο τραγικά λάθη στην άμυνα και δέχθηκαν ισάριθμα γκολ με τον Ζοέλιγκτον να κλέβει στο 8΄και τον Γουϊσά να κάνει το 1-0, ενώ στο 30' ο Γκασιορόφσκι έκανε λάθος γύρισμα ο Γουϊσά έκλεψε και έδωσε την ασίστ στον Γκόρντον για 2-0.
Η απώλεια λόγω του τραυματισμού του Μπρούνο Γκιμαράες δεν κόστισε ιδιαίτερα στους Άγγλους καθώς η Αϊντχόφεν ήταν φλύαρη και στο 65' ο Μπαρνς πέτυχε το 3-0
Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μ. 1-1
Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρ. 3-2
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (20/1)
Ίντερ - Άρσεναλ 1-3
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό 6-1
Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2
Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0
Καϊράτ Αλμάτι – Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18
3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
4. Λίβερπουλ (14-8) 15
5. Τότεναμ (15-7) 14
6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
7. Νιούκαστλ (16-6) 13
8. Σπόρτινγκ (14-9) 13
9. Τσέλσι (14-8) 13
10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13
11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13
13. Αταλάντα (9-9) 13
14. Ίντερ (13-7) 12
15. Γιουβέντους (14-10) 12
16. Ντόρτμουντ (19-15) 11
17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10
18. Καραμπάγκ (13-15) 10
19. Μαρσέιγ (11-11) 9
20. Λεβερκούζεν (10-14) 9
21. Μονακό (8-14) 9
22. Αϊντχόφεν (15-14) 8
23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8
24. Ολυμπιακός (8-13) 8
25. Νάπολι (7-12) 8
26. Κοπεγχάγη (11-17) 8
27. Μπριζ (12-17) 7
28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
29. Μπενφίκα (6-10) 6
30. Πάφος (4-10) 6
31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6
32. Άγιαξ (7-19) 6
33. Άιντραχτ (10-19) 4
34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
Η τελευταία αγωνιστική (Τετάρτη, 28 Ιανοαυρίου, σέντρα στις 22:00)
Άγιαξ – Ολυμπιακός
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ
Άρσεναλ – Καϊράτ
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ
Λίβερπουλ – Καραμπάγκ
Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ
Μονακό – Γιουβέντους
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ντόρτμουντ – Ίντερ
Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ
Νάπολι – Τσέλσι
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα
Αϊντχόφεν – Μπάγερν
Πάφος – Σλάβια Πράγας
Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ
