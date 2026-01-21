Champions League: «Γκέλαρε» στην Πόλη η Ατλέτικο 1-1 με τη Γαλατά, 3-2 η Καραμπάγκ την Άιντραχτ σε ματς θρίλερ στο Μπακού, δείτε τα γκολ
Η Γαλατάσαραϊ κράτησε στο 1-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που η Καραμπάγκ νικούσε 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, κάνοντας χαλάστρα στον Ολυμπιακό

Την ευκαιρία να ξεμπερδέψει από τώρα με το πλασάρισμα στην οκτάδα της league phase του Champions League έχασε η Ατλέτικο Μαδρίτης, που έμεινε στο 1-1 με τη Γαλατάσαραϊ εκτός έδρας.

Ένα αποτέλεσμα που αφορά και τον Ολυμπιακό, ο οποίος είδε τους Τούρκους να τον αφήνουν δύο βαθμούς πίσω τους αλλά να μην ξεφεύγουν οριστικά, παίζοντας την τελευταία αγωνιστική στο Μάντσεστερ με τη Σίτι.



Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους Ροχιμπλάνκος, καθώς στο τέταρτο μόλις λεπτό ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά μετά από μπαλιά του Ρουτζέρι.

Εντούτοις, οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν στο 20', όταν ο Γιορέντε έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από γύρισμα από τα δεξιά.

Η Ατλέτικο είχε την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο και δημιούργησε μπόλικες ευκαιρίες, ωστόσο ο Τσακίρ ήταν εκεί που έπρεπε όποτε χρειάστηκε, διατηρώντας το 1-1 μέχρι το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης - με τον Όμπλακ να έχει τεράστια επέμβαση στις καθυστερήσεις.

Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Η ισοπαλία που ήθελε ο Ολυμπιακός στο Μπακού λίγο έλειψε να έρθει, με την Καραμπάγκ να επικρατεί 3-2 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης εντός έδρας σε ένα συναρπαστικό ματς και να αποκλείει τους Γερμανούς, κάνοντας παράλληλα χαλάστρα στους Πειραιώτες, τους οποίους προσπέρασε και τους άφησε στο -2.

Οι Αζέροι αιφνιδίασαν τους αντιπάλους τους, με τον Ντουράν να σκοράρει από κοντά στο 4', ωστόσο μέσα σε έξι λεπτά ήρθε η απάντηση από πλευράς Αετών, με τον Ουζούν να ισοφαρίζει με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή.

Η γερμανική ομάδα κατάφερε να φτάσει στην ολική ανατροπή με πέναλτι του Σαϊμπί στο 78', όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν δίχως να χάσουν χρόνο και ισοφάρισαν στο τελικό 2-2 με το δεύτερο γκολ του Ντουράν ένα δίλεπτο μετά.

Στις δε καθυστερήσεις, ο Μουσταφαζάντα έκανε την ανατροπή στην ανατροπής, εκτοξεύοντας την ομάδα του.

