Ελλάδα - Ρουμανία 18-9: Έξι στα έξι στους ομίλους και ώρα ημιτελικού στο Βελιγράδι για την εθνική πόλο, βίντεο

Η Ελλάδα είναι η μοναδική ομάδα που πέτυχε το απόλυτο στις νίκες στους ομίλους του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών και πλέον κοιτάζει τον ημιτελικό της Παρασκευής (18:00) με την Ουγγαρία





Εάν κερδίσει εξασφαλίζει μετάλλιο και στον τελικό της Κυριακής (21:30) με Σερβία ή Ιταλία θα παλέψει για το χρυσό. Εάν χάσει θα διεκδικήσει το χάλκινο (Κυριακή, 18:00) με την χαμένη του ημιτελικού της Σερβίας με την Ιταλία.



Το ματς, το οποίο δεν είχε βαθμολογική σημασία για καμία από τις δύο ομάδες (η Ρουμανία ήταν δεδομένα 4η στον όμιλο και θα παίξει για τις θέσεις 7-8 με το Μαυροβούνιο), δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική, αφού η ελληνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια. Η εθνική ξεκίνησε με 4/4 στον παίκτη παραπάνω, προηγήθηκε 6-0 και ο Μάνος Ζερδεβάς (που έπαιξε αυτή τη φορά βασικός τερματοφύλακας αντί του Παναγιώτη Τζωρτζάτου) κράτησε απαραβίαστη την εστία του για δώδεκα λεπτά, πριν νικηθεί από πέναλτι του Γκεοργκέσκου. Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα χαλάρωσε στην άμυνα και δέχθηκε κάποια εύκολα γκολ, χωρίς φυσικά να απειληθεί.



Αν κάτι αξίζει αναφοράς, είναι η επιβεβαίωση του απίστευτου βάθους που έχει η "γαλανόλευκη" στη θέση του φουνταριστού. Ο Θοδωρής Βλάχος άφησε εκτός 14αδας τον Νικολαϊδη και έδωσε "ανάσες" στον Κάκαρη, αλλά Παπανικολάου και Σπάχιτς έκαναν... πάρτι στα 2μ. Η εθνική είχε εντυπωσιακό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω (80% με 12/15) και μάλιστα στις φάσεις που έχασε δεν κατάφερε να εκδηλώσει επίθεση, δηλαδή τα δώδεκα σουτ που έγιναν με αριθμητικό πλεονέκτημα βρήκαν όλα στόχο!



Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ρουμανία): 0-5, 1-4, 4-4, 4-5



Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Παπαναστασίου (π.π.), 0-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 0-3 Σπάχιτς (π.π.), 0-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 0-5 Παπανικολάου (φουνταριστός), 0-6 Γενηδουνιάς (π.π.), 1-6 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 1-7 Χαλυβόπουλος (π.π.), 1-8 Αργυρόπουλος (κόντρα), 1-9 Γενηδουνιάς (π.π.), 2-9 Φουλέα (πέναλτι), 3-9 Γκεοργκέσκου (κόντρα), 3-10 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-10 Γκεόργκε (φουνταριστός), 4-11 Γκιουβέτσης (π.π.), 5-11 Γκεοργκέσκου (πέναλτι), 5-12 Γενηδουνιάς (π.π.), 5-13 Κάκαρης (π.π.), 5-14 Κάκαρης (φουνταριστός), 5-15 Καλογερόπουλος (π.π.), 6-15 Γκεοργκέσκου (περιφέρεια), 7-15 Λουτέσκου (κόντρα), 7-16 Αργυρόπουλος (π.π.), 8-16 Φουλέα (πέναλτι), 8-17 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 8-18 Γκιουβέτσης (π.π.), 9-18 Νεάμτου (π.π.).



Η εθνική είχε 12/15 με παίκτη παραπάνω, 3 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Η Ρουμανία είχε 1/4 με παίκτη παραπάνω, 4/4 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.



Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Ιουντεάν (4΄55΄΄πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Σπάχιτς (1΄58΄΄ πριν το τέλος του ματς).



Διαιτητές: Ντε Γιονγκ (Ολλανδία), Τουρκάν (Τουρκία)



Οι συνθέσεις:

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν, Λουτέσκου 1, Φουλέα 2, Νεάμτου 1, Πριοτεάσα, Τέπελους, Γκάντα, Γκεόργκε 1, Γεοργκέσκου 4, Μπελενιέσι, Βάντσικ, Ντράγκουσιν, Λουντσάν

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς 1