Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Ελλάδα - Ουγγαρία, Σερβία - Ιταλία στους ημιτελικούς της Παρασκευής
SPORTS
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο Εθνική ομάδα πόλο Βελιγράδι

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Ελλάδα - Ουγγαρία, Σερβία - Ιταλία στους ημιτελικούς της Παρασκευής

Η Ελλάδα παίζει την Παρασκευή (18:00) στο Βελιγράδι και εάν κερδίσει με την Ουγγαρία θα αγωνιστεί την Κυριακή (21:30) με Σερβία ή Ιταλία για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Ελλάδα - Ουγγαρία, Σερβία - Ιταλία στους ημιτελικούς της Παρασκευής
Η Ιταλία συμπλήρωσε την τετράδα των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια επικράτησε  13-10 της Κροατίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ΣΤ΄ ομίλου, πίσω από την εθνική Ελλάδας, και την Παρασκευή (23/1, 21:30) θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.


Αντίθετα, οι "χρβάτσκι" έμειναν εκτός τετράδας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2016 (όταν κατά σύμπτωση οι αγώνες είχαν γίνει ξανά στο Βελιγράδι) και θα αρκεστούν να παίξουν για την πέμπτη θέση, απέναντι στην Ισπανία (το ζευγάρι αυτό ήταν ο τελικός πριν δύο χρόνια στο Ζάγκρεμπ).

Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός της Παρασκευής (23/1, 18:00) θα φέρει αντιμέτωπες την Ελλάδα και την Ουγγαρία.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών 

Παρασκευή (23/1)
Κλείσιμο
18:00 Ελλάδα - Ουγγαρία 
21:30 Σερβία- Ιταλία 

Το πρόγραμμα των αγώνων μεταλλίων 

Κυριακή (25/1)
18:00 Μικρός τελικός 
21:30 Τελικός

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης