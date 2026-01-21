Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Ελλάδα - Ουγγαρία, Σερβία - Ιταλία στους ημιτελικούς της Παρασκευής
Η Ελλάδα παίζει την Παρασκευή (18:00) στο Βελιγράδι και εάν κερδίσει με την Ουγγαρία θα αγωνιστεί την Κυριακή (21:30) με Σερβία ή Ιταλία για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό
Η Ιταλία συμπλήρωσε την τετράδα των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.
Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια επικράτησε 13-10 της Κροατίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ΣΤ΄ ομίλου, πίσω από την εθνική Ελλάδας, και την Παρασκευή (23/1, 21:30) θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.
Αντίθετα, οι "χρβάτσκι" έμειναν εκτός τετράδας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2016 (όταν κατά σύμπτωση οι αγώνες είχαν γίνει ξανά στο Βελιγράδι) και θα αρκεστούν να παίξουν για την πέμπτη θέση, απέναντι στην Ισπανία (το ζευγάρι αυτό ήταν ο τελικός πριν δύο χρόνια στο Ζάγκρεμπ).
Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός της Παρασκευής (23/1, 18:00) θα φέρει αντιμέτωπες την Ελλάδα και την Ουγγαρία.
Το πρόγραμμα των ημιτελικών
Παρασκευή (23/1)
18:00 Ελλάδα - Ουγγαρία
21:30 Σερβία- Ιταλία
Το πρόγραμμα των αγώνων μεταλλίων
Κυριακή (25/1)
18:00 Μικρός τελικός
21:30 Τελικός
