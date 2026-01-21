Παναθηναϊκός: Υπογράφει και ανακοινώνεται την Πέμπτη ο Αντίνο
SPORTS
Σαντίνο Αντίνο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Υπογράφει και ανακοινώνεται την Πέμπτη ο Αντίνο

Ο νεαρός Αργεντίνος πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και είναι θέμα ωρών η ανακοίνωση της μεταγραφής του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Υπογράφει και ανακοινώνεται την Πέμπτη ο Αντίνο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θέμα... ωρών είναι πλέον η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ στον Παναθηναϊκό, στην πιο ακριβή αγορά που έχουν κάνει ποτέ οι «πράσινοι» με συνολικό κόστος που θα φτάσει τα 8.430.000 ευρώ.

Οι «πράσινοι» υπέβαλλαν σε εξονυχιστικές εξετάσεις τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ τη Δευτέρα (20/1), με τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλά και να οριστικοποιούν και το τελευταίο σκέλος της μεταγραφής του.

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε έμεινε στην Αθήνα κι ο Στέφανος Κοτσόλης με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω απ’ τον Αντίνο, αλλά και την υπόθεση του Κραλ και θα ταξιδέψουν την Πέμπτη (22/1) για τη Βουδαπέστη.

Ο δε Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα υπογράψει την Πέμπτη (22/1) το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επίσημα απ’ τον Παναθηναϊκό.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης