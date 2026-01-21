Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Παναθηναϊκός: Υπογράφει και ανακοινώνεται την Πέμπτη ο Αντίνο
Ο νεαρός Αργεντίνος πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και είναι θέμα ωρών η ανακοίνωση της μεταγραφής του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Θέμα... ωρών είναι πλέον η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ στον Παναθηναϊκό, στην πιο ακριβή αγορά που έχουν κάνει ποτέ οι «πράσινοι» με συνολικό κόστος που θα φτάσει τα 8.430.000 ευρώ.
Οι «πράσινοι» υπέβαλλαν σε εξονυχιστικές εξετάσεις τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ τη Δευτέρα (20/1), με τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλά και να οριστικοποιούν και το τελευταίο σκέλος της μεταγραφής του.
Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε έμεινε στην Αθήνα κι ο Στέφανος Κοτσόλης με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω απ’ τον Αντίνο, αλλά και την υπόθεση του Κραλ και θα ταξιδέψουν την Πέμπτη (22/1) για τη Βουδαπέστη.
Ο δε Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα υπογράψει την Πέμπτη (22/1) το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επίσημα απ’ τον Παναθηναϊκό.
