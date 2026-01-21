ΠΑΟΚ: Ενισχυμένος με Κωνσταντέλια απέναντι στην πανίσχυρη Μπέτις
ΠΑΟΚ: Ενισχυμένος με Κωνσταντέλια απέναντι στην πανίσχυρη Μπέτις

Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια ξανά διαθέσιμο και όλα τα βασικά στελέχη ετοιμοπόλεμα, ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης (22/1 – 19:45) με τη Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία με θετικά νέα στο αγωνιστικό σκέλος και αυξημένη αισιοδοξία.

Στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα και αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, πιθανότατα ως επιλογή από τον πάγκο.

Παράλληλα, κανονικά προπονήθηκαν και οι Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γίρι Παβλένκα, οι οποίοι –εκτός απροόπτου– θα συμπεριληφθούν στην αποστολή.

Αντίθετα, εκτός θα μείνουν οι Χρήστος Ζαφείρης και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση, καθώς και ο Λούκα Ιβανούσετς, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση. «Έτοιμοι για μάχη», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Η Μπέτις έφτασε στη Θεσσαλονίκη αποδεκατισμένη, χωρίς το μεγάλο της αστέρι, τον Βραζιλιάνο Άντονι, και με συνολικά οκτώ απουσίες. Παρ’ όλα αυτά, οι Ανδαλουσιανοί μόνο αδιάφοροι δεν εμφανίζονται. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Άνχελ Χάρο, η ομάδα του ταξίδεψε με ξεκάθαρο στόχο:
«Δεν είμαστε απλώς αισιόδοξοι, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια νίκη στην Ελλάδα μας φέρνει πολύ κοντά στην πρώτη οκτάδα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η απευθείας πρόκριση στους «16» αποτελεί βασικό στόχο.

Η Ρεάλ Μπέτις βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας της League Phase και διεκδικεί θέση στην προνομιούχο οκτάδα, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε μια αναμέτρηση όπου ο ΠΑΟΚ θέλει βαθμό ή βαθμούς για να κρατά την ευρωπαϊκή του τύχη στα χέρια του.
Πηγή:www.gazzetta.gr
