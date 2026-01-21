Ολυμπιακός: Μετά τον Μιλουτίνοφ νοκ άουτ και ο Νιλικίνα για την Εφές
Ολυμπιακός: Μετά τον Μιλουτίνοφ νοκ άουτ και ο Νιλικίνα για την Εφές

Ο Φρανκ Νιλικίνα ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο ματς της Πόλης

Ολυμπιακός: Μετά τον Μιλουτίνοφ νοκ άουτ και ο Νιλικίνα για την Εφές
Νέα απώλεια για τον Ολυμπιακό εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με την Εφές στην Πόλη για τη Euroleague.

Μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος δεν θα έχει και τον Φρανκ Νιλικίνα ο οποίος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει στην Τουρκία.

Ο Ολυμπιακός έχει διαθέσιμο μόλις έναν πλέι μέικερ, τον Τόμας Γούοκαπ, αφού και ο Μόντε Μόρις είναι εκτός. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να καλύψει το κενό δίνοντας χρόνο σε αυτή τη θέση και στον Φουρνιέ αλλά και στον ΜακΚίσικ.
