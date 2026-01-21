Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ολυμπιακός: Μετά τον Μιλουτίνοφ νοκ άουτ και ο Νιλικίνα για την Εφές
Ο Φρανκ Νιλικίνα ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και δεν θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο ματς της Πόλης
Νέα απώλεια για τον Ολυμπιακό εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με την Εφές στην Πόλη για τη Euroleague.
Μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος δεν θα έχει και τον Φρανκ Νιλικίνα ο οποίος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει στην Τουρκία.
Ο Ολυμπιακός έχει διαθέσιμο μόλις έναν πλέι μέικερ, τον Τόμας Γούοκαπ, αφού και ο Μόντε Μόρις είναι εκτός. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να καλύψει το κενό δίνοντας χρόνο σε αυτή τη θέση και στον Φουρνιέ αλλά και στον ΜακΚίσικ.
