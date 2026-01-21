Κώστας Τσιμίκας: Στα ραντάρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με το Athletic
SPORTS
Νότιγχαμ Φορεστ Premier League Ρόμα Λίβερπουλ Κώστας Τσιμίκας

Κώστας Τσιμίκας: Στα ραντάρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με το Athletic

O διεθνής Έλληνας μπακ εάν φύγει από την Ρόμα έχει πολλές πιθανότητες να συνεχίσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Κώστας Τσιμίκας: Στα ραντάρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με το Athletic
Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι για μα ακόμη φορά ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού που παίζει δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα σύμφωνα με το Athletic είναι πολύ ψηλά στη λίστα της ομάδας του Νότιγχαμ.

Ο Κώστας Τσιμίκας όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει στη Ρόμα και η Λίβερπουλ θα αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του παίκτη με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ θα ήθελε να επιστρέψει στην Premier League.

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης