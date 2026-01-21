Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Κώστας Τσιμίκας: Στα ραντάρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με το Athletic
Κώστας Τσιμίκας: Στα ραντάρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με το Athletic
O διεθνής Έλληνας μπακ εάν φύγει από την Ρόμα έχει πολλές πιθανότητες να συνεχίσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ
Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι για μα ακόμη φορά ο Κώστας Τσιμίκας.
Ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού που παίζει δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα σύμφωνα με το Athletic είναι πολύ ψηλά στη λίστα της ομάδας του Νότιγχαμ.
Ο Κώστας Τσιμίκας όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει στη Ρόμα και η Λίβερπουλ θα αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του παίκτη με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως το 2027.
Ο διεθνής Έλληνας μπακ θα ήθελε να επιστρέψει στην Premier League.
Ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού που παίζει δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα σύμφωνα με το Athletic είναι πολύ ψηλά στη λίστα της ομάδας του Νότιγχαμ.
Ο Κώστας Τσιμίκας όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει στη Ρόμα και η Λίβερπουλ θα αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του παίκτη με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως το 2027.
Ο διεθνής Έλληνας μπακ θα ήθελε να επιστρέψει στην Premier League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα