Μοναδικές στιγμές στο Ντακάρ: Χιλιάδες Σενεγαλέζοι στους δρόμους για την παρέλαση των πρωταθλητών Αφρικής, δείτε βίντεο

Η Σενεγάλη μετά από τέσσερα χρόνια ζει ξανά στιγμές έκστασης και χιλιάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους για να υποδεχθούν το ανοιχτό πούλμαν με τους πρωταθλητές Αφρικής που επέστρεψαν από το Μαρόκο