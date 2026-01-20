Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Μοναδικές στιγμές στο Ντακάρ: Χιλιάδες Σενεγαλέζοι στους δρόμους για την παρέλαση των πρωταθλητών Αφρικής, δείτε βίντεο
Μοναδικές στιγμές στο Ντακάρ: Χιλιάδες Σενεγαλέζοι στους δρόμους για την παρέλαση των πρωταθλητών Αφρικής, δείτε βίντεο
Η Σενεγάλη μετά από τέσσερα χρόνια ζει ξανά στιγμές έκστασης και χιλιάδες Σενεγαλέζοι βγήκαν στους δρόμους για να υποδεχθούν το ανοιχτό πούλμαν με τους πρωταθλητές Αφρικής που επέστρεψαν από το Μαρόκο
Η Σενεγάλη κατέκτησε ίσως το πιο... τρελό Κόπα Άφρικα που έχει διεξαχθεί ποτέ.
Επικράτησε με 1-0 του Μαρόκου στην παράταση αφού προηγήθηκε το χαμένο πέναλτι του Μπραχίμ Ντίαζ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας.
Τρία 24ωρα μετά τον επεισοδιακό τελικό στο Ραμπάτ απέναντι στην παρέα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», που επέστρεψαν χθες το βράδυ στη χώρα με πτήση τσάρτερ, έζησαν το απόγευμα της Τετάρτης (20/01) μοναδικές στιγμές στους δρόμους της πρωτεύουσας, του Ντακάρ.
Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Αφρικής μαζί με δεκάδες χιλιάδες Σενεγαλέζους πραγματοποίησαν μια φαντασμαγορική παρέλαση στους δρόμους του Ντακάρ, με τους εορτασμούς να κορυφώνονται αργά το βράδυ στο προεδρικό μέγαρο.
Με τον αρχηγό της ομάδας, Σαντιό Μανέ να κρατά σφιχτά το τρόπαιο, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος έγιναν ένα στους πανηγυρισμούς, δίνοντας το δικό τους χρώμα στην ιστορική και άκρως εντυπωσιακή αυτή πομπή.
Αυτή η στιγμή τεράστιας χαράς είναι μία από τις λίγες που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από σοβαρές πολιτικές αναταραχές που άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς μεταξύ 2021 και 2024.
Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022 η Σενεγάλη είχε κατακτήσει ξανά το τρόπαιο στον τελικό με την Αίγυπτο.
Επικράτησε με 1-0 του Μαρόκου στην παράταση αφού προηγήθηκε το χαμένο πέναλτι του Μπραχίμ Ντίαζ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας.
Τρία 24ωρα μετά τον επεισοδιακό τελικό στο Ραμπάτ απέναντι στην παρέα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», που επέστρεψαν χθες το βράδυ στη χώρα με πτήση τσάρτερ, έζησαν το απόγευμα της Τετάρτης (20/01) μοναδικές στιγμές στους δρόμους της πρωτεύουσας, του Ντακάρ.
Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Αφρικής μαζί με δεκάδες χιλιάδες Σενεγαλέζους πραγματοποίησαν μια φαντασμαγορική παρέλαση στους δρόμους του Ντακάρ, με τους εορτασμούς να κορυφώνονται αργά το βράδυ στο προεδρικό μέγαρο.
Με τον αρχηγό της ομάδας, Σαντιό Μανέ να κρατά σφιχτά το τρόπαιο, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος έγιναν ένα στους πανηγυρισμούς, δίνοντας το δικό τους χρώμα στην ιστορική και άκρως εντυπωσιακή αυτή πομπή.
Αυτή η στιγμή τεράστιας χαράς είναι μία από τις λίγες που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από σοβαρές πολιτικές αναταραχές που άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς μεταξύ 2021 και 2024.
Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022 η Σενεγάλη είχε κατακτήσει ξανά το τρόπαιο στον τελικό με την Αίγυπτο.
📍EMG | Parade des #Lions🇸🇳🦁🏆 du Sénégal à Dakar pic.twitter.com/NRrkfWY06N— Taggat (@taggatsn) January 20, 2026
🇸🇳 Incredible scenes in the streets of Dakar as the people of Senegal celebrate their AFCON 2025 victory, with the trophy coming home🏆🎉🔥 pic.twitter.com/ZJHKbU2Nbd— J LINKS BYK (@iam_ailes) January 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα