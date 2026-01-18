Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Στη λίστα της Νάπολι ο Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport
Στη λίστα της Νάπολι ο Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport
Ο 23χρονος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, όντας ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του βέλγικου πρωταθλήματος
Ζεστό φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον της Νάπολι για τον Χρήστο Τζόλη, καθώς οι Παρτενοπέι κινούνται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά ψάχνοντας ενίσχυση για τα άκρα της επίθεσής τους. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα από την Gazzetta dello Sport, ο διεθνής εξτρέμ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Ο 23χρονος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, όντας ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του βέλγικου πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον της Νάπολι για εκείνον συνδέεται άμεσα με την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Νόα Λανγκ. Ο Ολλανδός διανύει μια δύσκολη χρονιά στην Ιταλία, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και απογοητευτικά στατιστικά, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή αποχώρησή του, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με κανονική μεταγραφή.
Εάν αυτό το ενδεχόμενο εκπληρωθεί, ο Τζόλης θα προβάλλει ως ιδανική επιλογή για να καλύψει το κενό του 26χρονου επιθετικού. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν η Κλαμπ Μπριζ θα δεχθεί να παραχωρήσει μέσα στον χειμώνα έναν από τους πιο κομβικούς της ποδοσφαιριστές, ο οποίος φέτος έχει 11 γκολ και 16 ασίστ σε 32 συμμετοχές με τους Βέλγους.
Λίγες ημέρες πριν, ο Έλληνας διεθνής είχε συνδεθεί και με την Τότεναμ, με τους Άγγλους τότε να αναφέρουν ότι η Μπριζ θα μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την παρχώρησή του εαν και εφόσον το προτεινόμενο ποσό αγγίζει τα 40 εκατ.
Πηγή: Gazzetta.gr
Ο 23χρονος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, όντας ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του βέλγικου πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον της Νάπολι για εκείνον συνδέεται άμεσα με την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Νόα Λανγκ. Ο Ολλανδός διανύει μια δύσκολη χρονιά στην Ιταλία, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και απογοητευτικά στατιστικά, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή αποχώρησή του, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με κανονική μεταγραφή.
Εάν αυτό το ενδεχόμενο εκπληρωθεί, ο Τζόλης θα προβάλλει ως ιδανική επιλογή για να καλύψει το κενό του 26χρονου επιθετικού. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν η Κλαμπ Μπριζ θα δεχθεί να παραχωρήσει μέσα στον χειμώνα έναν από τους πιο κομβικούς της ποδοσφαιριστές, ο οποίος φέτος έχει 11 γκολ και 16 ασίστ σε 32 συμμετοχές με τους Βέλγους.
Λίγες ημέρες πριν, ο Έλληνας διεθνής είχε συνδεθεί και με την Τότεναμ, με τους Άγγλους τότε να αναφέρουν ότι η Μπριζ θα μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την παρχώρησή του εαν και εφόσον το προτεινόμενο ποσό αγγίζει τα 40 εκατ.
Πηγή: Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα