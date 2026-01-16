Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ρίο Άβε: Ανακοίνωσε ότι διεκόπη ο δανεισμός του Μπακούλα
Ο νεαρός χαφ, που είχε σταθεί άτυχος με σοβαρό τραυματισμό του, αποχωρεί από την Ρίο Άβε και μένει να φανεί το τι θα αποφασιστεί για εκείνον από τον Ολυμπιακό
Ο Θεοφάνης Μπακούλας είχε δοθεί δανεικός στην ομάδα της Ρίο Άβε. Ο 21χρονος που είναι κυρίως εξάρι και οκτάρι έκανε 3 συμμετοχές με την φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, που ανακοίνωσε την λήξη του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αποφανθεί για το τι θα γίνει με την περίπτωσή του από εδώ και πέρα.
Να σημειώσουμε πώς ο νεαρός ήταν εξαιρετικά άτυχος καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις αρχές Σεπτεμβρίου και η εκτίμηση ήταν ότι θα έχανε το υπόλοιπο της σεζόν.
Πηγή:www.gazzetta.gr
