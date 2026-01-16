Serie A, Κόμο-Μίλαν 1-3: Μεγάλη ανατροπή με Ραμπιό και στο -3 απ' την κορυφή, δείτε τα γκολ
SPORTS
Serie A Μίλαν Κόμο

Serie A, Κόμο-Μίλαν 1-3: Μεγάλη ανατροπή με Ραμπιό και στο -3 απ' την κορυφή, δείτε τα γκολ

Διπλό με ανατροπή και για την Ουντινέζε, 3-2 τη Βερόνα

Serie A, Κόμο-Μίλαν 1-3: Μεγάλη ανατροπή με Ραμπιό και στο -3 απ' την κορυφή, δείτε τα γκολ
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντριέν Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, η Μίλαν πέρασε με μεγάλη νίκη 3-1 απ' την έδρα της Κόμο -και μάλιστα με ανατροπή- στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A.

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα (έπαιξε ξανά σε όλο το ματς) προηγήθηκε στο 10' με τον Κεμπφ κι έδειξε αποφασισμένη για να σημειώσει την 4η νίκη της στα τελευταία 5 παιχνίδια. Η Μίλαν, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις και τις απαντήσεις ισοφαρίζοντας με πέναλτι του Ενκουκού στο 45'.

Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε... δράση ο Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε στο 55' και στο 88' και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη που την «ξεκόλλησε» απ' τις δύο σερί ισοπαλίες και την έφερε ξανά στο -3 απ' την πρωτοπόρο Ίντερ.

COMO-MILAN 1-3 | HIGHLIGHTS | Rabiot At The Double! | Serie A 2025/26


Από τις 22 Οκτωβρίου και το εκτός έδρας τρίποντο με 3-0 επί της Ουντινέζε, είχε να νικήσει η Μπολόνια στη Serie A κι «έσπασε» αυτό το αρνητικό σερί με το μεγάλο «διπλό» που σημείωσε στην έδρα της Βερόνα με 3-2 (και μάλιστα με ανατροπή) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Η Βερόνα άνοιξε το σκορ στο 13' με τον Όρμπαν, όμως η Μπολόνια (που είχε στον πάγκο της τον Μπάμπη Λυκογιάννη) «γύρισε» πολύ γρήγορα το ματς με τα τέρματα των Ορσολόνι (21'), Όντγκααρντ (29') και Κάστρο (44') πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 72' με αυτογκόλ του Φόιλερ, χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο ως το φινάλε...

VERONA-BOLOGNA 2-3 | HIGHLIGHTS | Rossoblù Edge Five-Goal Thriller! | Serie A 2025/26
Κλείσιμο


Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0
Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά - 75΄ Μπαλντάντσι)
Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59΄ Φολορούνσο, 71΄ Κιλιτσόι - 45΄ πεν. Τραμονί, 89΄ Μορέο)
Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66΄ πεν. Βλάσιτς)
Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, 45+5΄ Εντούρ, 56΄, 68΄ Κεν - 66΄ Σολέ)
Τζένοα-Αταλάντα 0-1 (90+4΄ Ιέν)
Νάπολι-Πάρμα 0-0
Ίντερ-Λέτσε 1-0 (78΄ Εσπόζιτο)
Βερόνα-Μπολόνια 2-3 (13΄ Όρμπαν, 72΄ αυτ. Φρόιλερ - 21΄ Ορσολίνι, 29΄ Όντγκααρντ, 44΄ Κάστρο)
Κόμο-Μίλαν 1-3 (10΄ Κεμπφ - 45΄ πέν. Ενκουκού, 55΄, 88΄ Ραμπιό)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Ίντερ 46
Μίλαν 43
Νάπολι 40
Γιουβέντους 39
Ρόμα 39
Κόμο 34
Αταλάντα 31
Μπολόνια 30
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26
Σασουόλο 23
Τορίνο 23
Κρεμονέζε 22
Πάρμα 22
Τζένοα 19
Κάλιαρι 19
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 14
Βερόνα 13
Πίζα 13

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης