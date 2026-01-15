Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ο Φέντερερ βάζει «φρένο» στα σενάρια που τον ήθελαν να αναλαμβάνει προπονητής του Αλκαράθ
Ο Φέντερερ βάζει «φρένο» στα σενάρια που τον ήθελαν να αναλαμβάνει προπονητής του Αλκαράθ
«Μπορώ να του δώσω συμβουλές, αλλά επικεντρώνομαι στα παιδιά μου» είπε ο Ελβετός θρύλος του τένις
Η παρουσία του Ρότζερ Φέντερερ στο Australian Open μαγνήτισε τα βλέμματα την Πέμπτη, στην πρώτη του επίσκεψη στο «Happy Slam» πέντε χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή ως παίκτης. Ο «Βασιλιάς», ωστόσο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο γύρω από τις φήμες που τον ήθελαν να κάθεται στον πάγκο του Κάρλος Αλκαράθ, μετά το τέλος της συνεργασίας του νεαρού Ισπανού με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο.
«Επικεντρωμένος στην οικογένειά μου»
Η πιθανότητα αυτής της «συνεργασίας ονείρου» τέθηκε στο τραπέζι από τον παλαίμαχο Ματς Βιλάντερ, όμως ο Φέντερερ, μιλώντας στο Eurosport, εμφανίστηκε κατηγορηματικός:
«Θα μπορούσα σίγουρα να του δώσω μερικές συμβουλές, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα επικεντρωμένος στα παιδιά μου και στη ζωή μου εκτός γηπέδων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον Κάρλος να βρει το κατάλληλο πρόσωπο που θα τον καθοδηγήσει στο επόμενο στάδιο», δήλωσε ο κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam.
Αυτή την περίοδο, ο Αλκαράθ συνοδεύεται στην Αυστραλία από τον Σαμουέλ Λόπεζ, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηνία του τεχνικού επιτελείου του Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού
Παρά την άρνηση του Φέντερερ να αναλάβει ρόλο προπονητή, η σχέση του με τον «Carlitos» παραμένει στενή. Γνωρίστηκαν στο Wimbledon το 2019, όταν ο Αλκαράθ ήταν ακόμα έφηβος και έκανε προπόνηση ως αντίπαλος του Ελβετού πριν από έναν προημιτελικό.
Έχουν συνυπάρξει στα Laver Cup του 2024 και του 2025, ενώ προπονήθηκαν μαζί στο Masters 1000 της Σαγκάης. Εκεί, ο Ρότζερ μοιράστηκε με τον Αλκαράθ την εμπειρία του για τη διαχείριση της δόξας και της πίεσης που συνεπάγεται η κορυφή.
«Επικεντρωμένος στην οικογένειά μου»
Η πιθανότητα αυτής της «συνεργασίας ονείρου» τέθηκε στο τραπέζι από τον παλαίμαχο Ματς Βιλάντερ, όμως ο Φέντερερ, μιλώντας στο Eurosport, εμφανίστηκε κατηγορηματικός:
«Θα μπορούσα σίγουρα να του δώσω μερικές συμβουλές, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα επικεντρωμένος στα παιδιά μου και στη ζωή μου εκτός γηπέδων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον Κάρλος να βρει το κατάλληλο πρόσωπο που θα τον καθοδηγήσει στο επόμενο στάδιο», δήλωσε ο κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam.
Αυτή την περίοδο, ο Αλκαράθ συνοδεύεται στην Αυστραλία από τον Σαμουέλ Λόπεζ, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηνία του τεχνικού επιτελείου του Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού
Παρά την άρνηση του Φέντερερ να αναλάβει ρόλο προπονητή, η σχέση του με τον «Carlitos» παραμένει στενή. Γνωρίστηκαν στο Wimbledon το 2019, όταν ο Αλκαράθ ήταν ακόμα έφηβος και έκανε προπόνηση ως αντίπαλος του Ελβετού πριν από έναν προημιτελικό.
Έχουν συνυπάρξει στα Laver Cup του 2024 και του 2025, ενώ προπονήθηκαν μαζί στο Masters 1000 της Σαγκάης. Εκεί, ο Ρότζερ μοιράστηκε με τον Αλκαράθ την εμπειρία του για τη διαχείριση της δόξας και της πίεσης που συνεπάγεται η κορυφή.
What a catch! Roger Federer gives an autograph from the terrace ✈️🎾 pic.twitter.com/qyTr7FI2pL— TNT Sports (@tntsports) January 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα