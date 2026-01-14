Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Στα χνάρια του πατέρα του: Ο Άγιαξ απέκτησε τον γιο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!
Ο 19χρονος Μαξιμίλιαν μετακομίζει από το Μιλάνο στο Άμστερνταμ ως δανεικός – Η «οψιόν αγοράς» και το πλάνο του «Αίαντα» για τον διάδοχο του θρυλικού Σουηδού
Μια μεταγραφή με τεράστιο συναισθηματικό βάρος και υψηλές προσδοκίες ολοκλήρωσε ο Άγιαξ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς. Ο 19χρονος γιος του εμβληματικού Ζλάταν αφήνει τη Μίλαν για να ακολουθήσει τη διαδρομή που χάραξε ο πατέρας του πριν από 25 χρόνια, όταν και εκείνος ξεκίνησε τη διεθνή του καριέρα από το Άμστερνταμ.
Το deal και το πλάνο ανάπτυξης
Ο νεαρός επιθετικός εντάσσεται στον Άγιαξ με τη μορφή δανεισμού από τους «Ροσονέρι» για το υπόλοιπο της σεζόν. Ωστόσο, η συμφωνία περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, γεγονός που δείχνει ότι ο ολλανδικός σύλλογος βλέπει στο πρόσωπό του μια σημαντική προοπτική για το μέλλον.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Μαξιμίλιαν θα μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Κ23 (Jong Ajax) και την πρώτη ομάδα, ώστε να προσαρμοστεί σταδιακά στις υψηλές απαιτήσεις της Eredivisie.
«Νοοτροπία νικητή όπως ο Ζλάταν»
Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Άγιαξ, Μαρέιν Μπόικερ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, πλέκοντας το εγκώμιο του παίκτη:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την άφιξη του Μαξιμίλιαν. Είναι ένας ταλαντούχος επιθετικός με εξαιρετική αίσθηση του χώρου μέσα και γύρω από την περιοχή, και διαθέτει έφεση στο γκολ. Είναι ικανός στις ντρίμπλες και, πάνω απ' όλα, διαθέτει σπουδαία νοοτροπία νικητή και υποδειγματική στάση στην προπόνηση».
Η βαριά κληρονομιά
Ο Μαξιμίλιαν είχε ενταχθεί στις ακαδημίες της Μίλαν το 2022 και το τελευταίο εξάμηνο αγωνιζόταν στη Milan Futuro (τη δεύτερη ομάδα των Ιταλών). Τώρα, καλείται να φορέσει τη φανέλα της ομάδας όπου ο πατέρας του μεγάλωσε ποδοσφαιρικά από το 2001 έως το 2004, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και σημειώνοντας 48 γκολ.
