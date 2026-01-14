Ο ερασιτέχνης τενίστας Τζόρνταν Σμιθ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο 1 Point Slam, βίντεο
SPORTS
Τζόρνταν Σμιθ Australan Open Γιανίκ Σίνερ 1 Point Slam

Ο ερασιτέχνης τενίστας Τζόρνταν Σμιθ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο 1 Point Slam, βίντεο

Ο Τζόρνταν Σμιθ απέκλεισε μεταξύ άλλων τον Γιανίκ Σίνερ και την Αμάντα Ανισίμοβα και έγινε πλουσιότερος κατά 1 εκατ. δολάρια

Ο ερασιτέχνης τενίστας Τζόρνταν Σμιθ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο 1 Point Slam, βίντεο
Ο Τζόρνταν Σμιθ ήταν ο μεγάλος νικητής του 1 Point Slam που διοργάνωσαν οι οικοδεσπότες του Australian Open στην  Rod Laver Arena στη Μελβούρνη. 

Ο ερασιτέχνης τενίστας που είναι  πρωταθλητής της πολιτείας Νέα Νότια Ουαλία πήρε μέρος στο τουρνουά στο οποίο κάθε αγώνες κρίνεται στον έναν πόντο και έφυγε πλουσιότερος κατά 1 εκατ. δολάρια! 

Ο Τζόρνταν Σμιθ απέκλεισε μεταξύ άλλων τον Γιανίκ Σίνερ και την Αμάντα Ανισίμοβα και στον τελικό επικράτησε της Τζοάνα Γκάρλαντ (Νο117)! 

Στον αγώνα συμμετείχαν 48 τενίστες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Σίνερ, ο Αλκαράθ, ο Κύργιος, ο Μεντβέντεφ, η Ανισίμοβα, η Σάκκαρη, η Σβιόντεκ, η Βέκιτς. 

Το Australian Open αρχίζει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης