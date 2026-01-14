Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Ο ερασιτέχνης τενίστας Τζόρνταν Σμιθ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο 1 Point Slam, βίντεο
Ο Τζόρνταν Σμιθ απέκλεισε μεταξύ άλλων τον Γιανίκ Σίνερ και την Αμάντα Ανισίμοβα και έγινε πλουσιότερος κατά 1 εκατ. δολάρια
Ο ερασιτέχνης τενίστας που είναι πρωταθλητής της πολιτείας Νέα Νότια Ουαλία πήρε μέρος στο τουρνουά στο οποίο κάθε αγώνες κρίνεται στον έναν πόντο και έφυγε πλουσιότερος κατά 1 εκατ. δολάρια!
Ο Τζόρνταν Σμιθ απέκλεισε μεταξύ άλλων τον Γιανίκ Σίνερ και την Αμάντα Ανισίμοβα και στον τελικό επικράτησε της Τζοάνα Γκάρλαντ (Νο117)!
Στον αγώνα συμμετείχαν 48 τενίστες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Σίνερ, ο Αλκαράθ, ο Κύργιος, ο Μεντβέντεφ, η Ανισίμοβα, η Σάκκαρη, η Σβιόντεκ, η Βέκιτς.
Το Australian Open αρχίζει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη.
A local amateur WINS the 1 Point Slam!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A
JORDAN SMITH WINS a MILLION DOLLARS!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
"I was happy to win just one point" 👏
Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/pFjoWMgHhm
