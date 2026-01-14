Ο ερασιτέχνης τενίστας Τζόρνταν Σμιθ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο 1 Point Slam, βίντεο

πρωταθλητής της πολιτείας Νέα Νότια Ουαλία πήρε μέρος στο τουρνουά στο οποίο κάθε αγώνες κρίνεται στον έναν πόντο και έφυγε πλουσιότερος κατά 1 εκατ. δολάρια!

Τζόρνταν Σμιθ ήταν ο μεγάλος νικητής του 1 Point Slam που διοργάνωσαν οι οικοδεσπότες του Australian Open στην Rod Laver Arena στη Μελβούρνη.Ο ερασιτέχνης τενίστας που είναι

Ο Τζόρνταν Σμιθ απέκλεισε μεταξύ άλλων τον Γιανίκ Σίνερ και την Αμάντα Ανισίμοβα και στον τελικό επικράτησε της Τζοάνα Γκάρλαντ (Νο117)!



Στον αγώνα συμμετείχαν 48 τενίστες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Σίνερ, ο Αλκαράθ, ο Κύργιος, ο Μεντβέντεφ, η Ανισίμοβα, η Σάκκαρη, η Σβιόντεκ, η Βέκιτς.



Το Australian Open αρχίζει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη.

A local amateur WINS the 1 Point Slam!



Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

JORDAN SMITH WINS a MILLION DOLLARS!



"I was happy to win just one point" 👏



Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/pFjoWMgHhm — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026