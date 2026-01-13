Πρώην πρόεδρος της Αζαξιό δολοφονήθηκε την ώρα της κηδείας της μητέρας του
SPORTS
Αζαξιό Γαλλία Κορσική Κηδεία Αλέν Ορσονί

Πρώην πρόεδρος της Αζαξιό δολοφονήθηκε την ώρα της κηδείας της μητέρας του

Ο Αλέν Ορσονί  ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Corso, για την ανεξαρτητοποίηση της Κορσικής από την υπόλοιπη Γαλλία

Πρώην πρόεδρος της Αζαξιό δολοφονήθηκε την ώρα της κηδείας της μητέρας του
Ο Αλέν Ορσονί, πρώην πρόεδρος της Αζαξιό, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ παρακολουθούσε την κηδεία της μητέρας του.

Σύμφωνα με το France 3, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο 71χρονος, εκτός από πρώην πρόεδρος του συλλόγου, είχε και τεράστιο πολιτικό παρελθόν.

Τη δεκαετία του 80, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Corso, για την ανεξαρτητοποίηση της Κορσικής από την υπόλοιπη Γαλλία. 

Το 2008 έγινε πρόεδρος της ομάδας και αποχώρησε το 2015 για να επιστρέψει το 2022. 


Κλείσιμο

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης