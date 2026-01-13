Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Πρώην πρόεδρος της Αζαξιό δολοφονήθηκε την ώρα της κηδείας της μητέρας του
Ο Αλέν Ορσονί ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Corso, για την ανεξαρτητοποίηση της Κορσικής από την υπόλοιπη Γαλλία
Ο Αλέν Ορσονί, πρώην πρόεδρος της Αζαξιό, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ παρακολουθούσε την κηδεία της μητέρας του.
Σύμφωνα με το France 3, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.
Ο 71χρονος, εκτός από πρώην πρόεδρος του συλλόγου, είχε και τεράστιο πολιτικό παρελθόν.
Τη δεκαετία του 80, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Corso, για την ανεξαρτητοποίηση της Κορσικής από την υπόλοιπη Γαλλία.
Το 2008 έγινε πρόεδρος της ομάδας και αποχώρησε το 2015 για να επιστρέψει το 2022.
🔴⚡️ L'ex-dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu aux obsèques de sa mère. Âgé de 71 ans, ce militant nationaliste avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008. #JT20h pic.twitter.com/MLccY4TvVa— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 12, 2026
