Τεράστια έκπληξη στο Κύπελλο Γαλλίας: Η νεοφώτιστη Παρί FC απέκλεισε την τρεμπλούχο Παρί Σεν Ζερμέν, δείτε το γκολ
Το γκολ του Ικονέ σόκαρε τη γειτόνισσα μέσα στο «Παρκ Ντε Πρενς» με το τελικό 1-0 να αφήνει την ομάδα του Λουίς Ενρίκε εκτός Κυπέλλου από τη φάση των «32»
Το Κύπελλο διαχρονικά αποτελεί τον θεσμό των εκπλήξεων και η τελευταία μεγάλη «έκρηξη» συνέβη στην καρδιά του Παρισιού! Εκεί όπου ο Δαβίδ της πόλης τα έβαλε με τον Γολιάθ κι έγραψε ξανά την βιβλική αφήγηση με ποδοσφαιρικούς όρους. Ο λόγος φυσικά για την νεοφώτιστη στη Ligue 1, Παρί FC, η οποία με γκολ του Ικονέ άλωσε το «Παρκ Ντε Πρενς» με 1-0 και πέταξε εκτός Coupe De France τη συμπολίτισσα και τρεμπλούχο, Παρί Σεν Ζερμέν, από τη φάση των «32»!
Το ακόμα πιο εντυπωσιακό δε είναι το γεγονός πως ο Λουίς Ενρίκε έριξε αρκετούς βασικούς στην αρένα για να αντιμετωπίσει τη γειτόνισσα, αλλά ακόμα κι έτσι δεν κατάφερε να αποφύγει την.... μπανανόφλουδα. Αφού κατάφερε να σταθεί όρθια σε ένα ημίχρονο χωρίς σκορ, η φιλοξενούμενη ομάδα έκανε τη ζημιά στο 74΄, όταν ο Ικονέ με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ.
Κι ενώ στο 87΄το δοκάρι απέτρεψε την ισοφάριση σε προσπάθεια του Ζαΐρ-Εμερί, το 1-0 υπέρ της Παρί FC έμεινε μέχρι τέλους με τους «θορυβώδεις» γείτονες του γαλλικού κολοσσού που το 2025 κατέκτησαν πρωτάθλημα, κύπελλο στη Γαλλία και Champions League να γράφουν ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της ιστορίας τους.
