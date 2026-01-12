Στην Αθήνα με Μορόν αλλά χωρίς Μισεουί και Μεντίλ ο Άρης για το Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό
Στην Αθήνα με Μορόν αλλά χωρίς Μισεουί και Μεντίλ ο Άρης για το Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό

Ολοκληρώνεται η μίνι προετοιμασία των «κίτρινων» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου – Επιστρέφει ο πρώτος σκόρερ, εκτός δράσης οι δύο τραυματίες

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Δευτέρα 12/1) το μεσημέρι οι ποδοσφαιριστές του Άρη, αρχίζοντας τη μίνι προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (14/1, 20:30) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Γκάμπριελ Μισεουί ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία. Αμφότεροι δεν υπολογίζονται από τον Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι κόντρα στο «τριφύλλι». Αντίθετα, επιστρέφει, όντας τιμωρημένος στο πρόσφατο ματς με την ΑΕΚ για τη Super League, ο Λορέν Μορόν.

Αύριο, Τρίτη (13/1), με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο «Δασυγένειο», ολοκληρώνεται η προετοιμασία των «κίτρινων», με την αποστολή να «πετάει» στη συνέχεια για την Αθήνα.

