Πέθανε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού Ρολάν Κουρμπίς
Σε ηλικία 72 ετών ο Γάλλος σπουδαίος άσος του παρελθόντος άφησε την τελευταία του πνοή
Θλίψη στο γαλλικό ποδόσφαιρο καθώς πέθανε ήμερα το πρωί μία από τις εμβληματικές μορφές του.
Ο Ρολάν Κουρμπίς έκανε μια τεράστια καριέρα, κυρίως με την αγαπημένη του Μαρσέιγ και είχε ένα μικρό πέρασμα τη σεζόν 1973-1974 από τον Ολυμπιακό, ενώ εξελίχθηκε και σ' ένα πετυχημένο προπονητή αρχικά και τα τελευταία χρόνια σε σχολιαστή τηλεοπτικών εκπομπών.
Γέννημα θρέμα της Μασσαλίας, ξεκίνησε από τη Μαρσέιγ ως επιθετικός μέσος, αλλά γρήγορα καθιερώθηκε ως κεντρικός αμυντικός κατακτώντας με τους Φωκαείς τον τίτλο το 1972, ενώ ακολούθησαν η Λιόν και η Μονακό (πρωταθλητής με τους Μονεγάσκους το 1978 και το 1982).
Κατόπιν μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στην προπονητική (Τουλόν, Τουλούζ, Μπορντό, Μαρσέιγ, Μονπελιέ και τελευταία του δουλειά το 2019 ήταν η Καέν) και την τηλεόραση (για πολλά χρόνια στο RMC κι από πέρσι στη διαδικτυακή εκπομπή της Equipe).
Joueur, coach et homme de médias, Rolland Courbis est mort ce lundi, à 72 ans.— L'Équipe (@lequipe) January 12, 2026
Les hommages du monde du foot se multiplient ➡️ https://t.co/L1BEZiyXiy pic.twitter.com/De2U3CaKg8
